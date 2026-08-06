Campionati Italiani di Categoria 2026: doppio oro per Morena e Paolo

Nel fantastico scenario di Rimini Fiera, dall’8 al 20 luglio si è disputato l’evento sportivo dell’anno legato al mondo della danza.

I successi della danza lombarda

Per la prima volta l’edizione 2024 dei Campionati Italiani di Categoria ha accolto nuove discipline oltre alla Danza Sportiva e il Cheerleading, con l’inserimento di altri Sport Musicali sotto il nuovo segno di FIDESM (Federazione Italiana Danza e Sport Musicali) che ha coinvolto oltre 13 mila atleti italiani che si sono confrontati nelle molteplici discipline ed hanno preso parte ad una competizione di altissimo livello.

Nella Danza Sportiva si sono distinti gli atleti lombardi, grazie alla presenza nella regione di numerose scuole. In particolare, la “ASD Lady Anna Dance Cantù” di Anna Bernardis e Pino Cannata, sempre presente all’evento con molti atleti, tra i quali Morena Marinelli e Paolo Restelli, coppia nel ballo e nella vita, che hanno raggiunto per ben due volte il gradino più alto del podio, aggiudicandosi la medaglia d’oro in due diverse specialità di categoria, oltre che importanti piazzamenti in altre specialità.

Da Turate a Fenegrò

Morena e Paolo da un paio d’anni hanno trasferito la residenza a Fenegrò, ma si sentono ancora di appartenere a Turate, dove hanno trovato il posto ideale per formare la famiglia e per iniziare la passione per la danza.