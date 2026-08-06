Campionati Italiani di Danza Sportiva: medaglia d’oro per Morena e Paolo

Nel fantastico scenario di Rimini Fiera, dall’4 al 12 luglio si è disputato l’evento sportivo dell’anno legato al mondo della danza.

I successi della danza lombarda

L’evento ha visto una massiccia partecipazione di atleti (circa 11.200 iscritti) di scuole e associazioni sportive, provenienti da tutta Italia, molte delle quali hanno celebrato successi storici in questa competizione nazionale.

In rappresentanza del territorio comasco era presente la A.S.D. DANCE CANTU‘ LADY ANNA dei maestri Anna Bernardis e Pino Cannata che, grazie ai numerosi e validi atleti, anche quest’anno ha contribuito a regalare emozioni indimenticabili dentro e fuori la pista, oltre a raccogliere numerosi trofei e piazzamenti nelle varie discipline.

I campioni italiani di Fenegrò

In particolare si sono distinti Morena Marinelli e Paolo Restelli residenti a Fenegrò, campioni italiani di Ballo da Sala classe A1, categoria Senior IV.