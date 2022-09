Svolta nel cuore dell'Appennino Reggiano dove dall'8 all'11 settembre 2022 si sono svolti i Campionati Nazionali CSI: 3 atleti comaschi in finale conquistano il gradino più alto del podio e si aggiudicano il titolo di campioni nazionali.

Campionati Nazionali CSI: 3 medaglie d'oro dei comaschi

Domenica 11 settembre 2022 si è concluso a Castelnovo Ne’ Monti il 24° campionato nazionale CSI di atletica leggera. Oltre 1400 i partecipanti che si sono superati nelle 193 gare disputate, a partire da venerdì mattina. Tra di loro anche una cinquantina di atleti comaschi delle società sportive Atletica Alto Lario, ASD Lieto Colle, GS Villa Guardia e Polisportiva Colverde che hanno regalato grandi prestazioni e molte soddisfazioni.

Al collo dei nostri atleti lariani ben 3 ori, 3 argenti e 6 bronzi. Si laureano campioni nazionali: Martina Ragni (Atletica Alto Lario) prima a tagliare il traguardo nei 600 mt per la categoria Esordienti Femminile, Mattia Basso (ASD Lieto Colle) che sbaraglia la concorrenza nei 600 mt per la categoria Esordienti Maschile e Giulio Ghirardelli (Polisportiva Colverde) vittorioso nel salto in lungo per la categoria Juniores.

Altre conquiste del podio

Ma le soddisfazioni non finiscono qui. L’ASD Lieto Colle festeggia anche per le grandi performance di Elisa e Francesca Burgassi che, nella categoria Ragazze, si aggiudicano rispettivamente l’argento nei 1000 mt e il bronzo nei 600 mt. Strepitoso anche Paolo Tagliaferri, terzo classificato nei 5000 mt categoria Seniores. Per la Polisportiva Colverde sale per ben due volte sul podio Ilaria Vivian, argento nel salto in lungo e bronzo nei 200 mt per la categoria Seniores. Prestazioni da incorniciare anche per Salvatore Zangari (Atletica Alto Lario) argento negli 800 mt e bronzo nei 1500 mt per la categoria Veterani e per il compagno di squadra Alessandro Pellizzaro che, nella categoria Amatori A, conquista il bronzo sia negli 800 che nei 1500 mt.

L’appuntamento di Castelnuovo Ne’ Monti che è servito anche a sostenere la campagna #BeActive passa ora il testimone alla Settimana Europea dello Sport, incentivando uno stile di vita sano e attivo, con una corretta alimentazione. Con la bella esperienza dei campionati nazionali si chiude la stagione di pista ma i runner arancioblu non si fermano e già dalla prossima domenica saranno impegnati nei Regionali di Corsa su strada che andranno in scena a Gravedona con il Memorial Mattia Corvi.