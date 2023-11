Campionato europeo di ginnastica aerobica: Garavaglia è tra i migliori dieci atleti

In Turchia Manuel Garavaglia, atleta di Sportinsieme di Olgiate Comasco, si è classificato tra i primi dieci atleti al campionato europeo di ginnastica artistica: ottima prestazione con la Nazionale italiana.

Nono posto ad Antalya

Dal 17 al 19 novembre il campionato europeo ha visto protagonista Manuel Garavaglia, che ha ottenuto un 9º posto nell’individuale maschile Junior. E poteva anche andare meglio. “Nonostante l’errore in finale - spiega Federica Ronga, coach di Sportinsieme - siamo molto orgogliosi dell’ottimo risultato del nostro giovane atleta al primo anno nella categoria Junior, alla prima esperienza europea con la nazionale italiana. Già essersi qualificato (7º posto) per la finale in una gara di così alto livello, è un traguardo importante, segnale che siamo sulla strada giusta”.

Prossimi obiettivi

L’esperienza in Nazionale conferma le qualità dell’atleta di Sportinsieme. “Ora si torna in palestra insieme a tutta la squadra a lavorare ancora più duramente per i prossimi obiettivi”, dichiara la coach del sodalizio sportivo olgiatese.

I complimenti alla Nazionale e preparazione alla finale di Serie A

“Complimenti a tutta la Nazionale italiana di aerobica Junior e Senior che ci ha fatto sognare in questo campionato europeo conquistando 10 medaglie - sottolinea Ronga - Felici che Sportinsieme abbia potuto dare il proprio contributo e portare in alto, a livello europeo, il nome dell’Italia e della ginnastica aerobica italiana. Una realtà solida che si posiziona nei migliori club a livello nazionale. Infatti, il 2-3 dicembre i nostri ginnasti si batteranno nell’ultima tappa del campionato, la finale di serie A, a monte di Procida (Napoli), per mantenere il posto nella massima serie”.