Campionato italiano di pattinaggio: ancora medaglie per la Mobili Bcc

L'evento

Sono arrivati un oro, due argenti e un bronzo

Ancora soddisfazioni per il Gruppo Pattinatori Mobili Bcc di Cantù al Campionato italiano su strada, che si sta disputando al centro sportivo Toto Caimi a Vighizzolo e che si conclude oggi, domenica.

Le medaglie

Dopo la medaglia d'oro di Chiara Bruzzese nella 80 metri, sono arrivati altri due prestigiosi podi, entrambe nella distanza più veloce, ossia i 100 metri in corsia, ma in due categorie differenti. Nella Allievi maschi è stato Riccardo Gerosa a salire sul secondo gradino del podio, mentre nella categoria Juniores a conquistare la medaglia d'argento è stato Lorenzo Maggioni, secondo solo a Christian Scassellati campione mondiale in carica.

Un altro oro

Ma le soddisfazioni non sono finite qui. Infatti nella serata di ieri, sabato, il Gruppo Pattinatori Mobili Bcc di Cantù ha conquistato un altro oro nella staffetta categoria Allievi maschili, e un bronzo nella pari categoria femminile.