Campionato italiano di pattinaggio: oro per Bruzzese della Mobili Bcc

La manifestazione

Sul gradino più alto del podio è salita Chiara Bruzzese

Primo oro per il Gruppo Pattinatori Mobili Bcc di Cantù al Campionato italiano di pattinaggio su strada, che si sta disputando al centro sportivo Toto Caimi di Vighizzolo.

La vittoria

Il titolo l'ha conquistato Chiara Bruzzese nella 80 metri in corsia. La giovane atleta canturina ha sconfitto le avversarie e anche il maltempo, che purtroppo sta imperversando in questi giorni sul nostro territorio. Ieri, venerdì 25 luglio, nel terzo giorno di campionato al Toto Caimi infatti la pioggia e il vento non hanno fermato la macchina organizzatrice della G.P Mobili Cantù, che alle prime luci dell'alba è stata pronta ad allestire il circuito della 80 e 100 metri, le gare più veloci del campionato.

La vittoria

Mentre le categorie superiori hanno cominciato a provare la pista del centro sportivo, le categorie R12 e R hanno affrontato la gara degli 80 metri in corsia. "Con tenacia, determinazione e grinta, la nostra Chiara Bruzzese, ottenendo sempre il tempo migliore, ha scalato le qualifiche giungendo in finale per vincere uno splendido oro - ha dichiarato il presidente dei Pattinatori Mobili Leonardo Risoli - Campionessa italiana, uno splendido traguardo per lei e per la società!"

Il campionato

Si conclude così il trofeo Skate Italia e il campionato italiano per la Categoria Ragazzi. Le gare proseguono oggi, sabato, e domani in via San Giuseppe per le categorie Allievi, Junior e Senior.