Campionato italiano di pattinaggio strada: presentato l'evento

La manifestazione

Si svolgeranno dal 23 al 27 luglio al centro sportivo Toto Caimi

Si è svolta nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 giugno, la conferenza stampa di presentazione del Campionato italiano di pattinaggio strada, che si svolgeranno a Cantù dal 23 al 27 luglio. La location è quella del centro sportivo Toto Caimi, in via San Giuseppe.

La manifestazione

Erano presenti il presidente del Gruppo Pattinatori Mobili Bcc di Cantù Leonardo Risoli, e l'assessore allo Sport Giuseppe Molteni. "Era il luglio del 2003 – precisamente dal 17 al 19 – quando, al Centro Sportivo Toto Caimi, appena inaugurato ma già alle prese con il caldo record di quell’estate, si disputava il Campionato italiano per le categorie Junior e Senior. Il Gruppo Pattinatori Mobili Cantù, in qualità di società organizzatrice, si impegnò a fondo per offrire la miglior logistica e organizzazione possibile. I risultati ottenuti ci valsero la reputazione di attenti e competenti organizzatori, una fama che abbiamo cercato di mantenere nel tempo attraverso numerosi eventi, e che ci impegniamo a onorare ogni volta che accettiamo una nuova sfida. In quella occasione, nostro partner imprescindibile fu la allora CRA – Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù, oggi Bcc Cantù, a cui va un sentito ringraziamento per aver creduto nel nostro progetto e per averci sostenuto in modo concreto. Gli anni passano, ma la storia si ripete. E tutti ci auguriamo che si ripeta anche il grande successo di allora. Il lavoro svolto nel tempo ci ha portati a crescere sotto ogni punto di vista, e oggi, nel 2025, affrontiamo un nuovo Campionato Italiano Assoluto, che coinvolge tutte le categorie, ancora una volta con al nostro fianco Bcc Cantù".

Le parole dell'assessore

Un programma articolato, che prevede l’assegnazione di oltre 50 titoli di campione italiano nelle diverse specialità e categorie. Sono attese a Cantù circa 110 squadre e oltre 600 atleti. "Siamo grati ai Pattinatori Mobili per aver organizzato un evento di tale spessore a Cantù - Ha specificato Molteni - Da tempo lavoriamo in sinergia con il presidente Risoli e il suo staff, con l'obiettivo di risolvere i vari problemi organizzativi che inevitabilmente si pongono, dal punto di vista logistico, strutturale e di adempimenti burocratici. Lo sport rappresenta per i giovani un divertimento, ma anche una garanzia verso una crescita sana, fondata su valori dell'educazione e del rispetto verso le altre persone".