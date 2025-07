Campionato italiano di pattinaggio su strada: inaugurata la manifestazione

L'evento

La cerimonia si è svolta nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì

Si è svolta nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 23 luglio, l'inaugurazione dell'edizione canturina del Campionato italiano di pattinaggio su strada, che si concluderà domenica 27 luglio.

Il volo dell'elicottero

Spettacolare è stato, attorno alle 19, dopo una prima esibizione della banda La Cattolica, l'arrivo dell'elicottero che ha calato dall'alto la bandiera italiana. La quale, una volta issata, ha consentito al numeroso pubblico presente e agli oltre 900 atleti iscritti di ascoltare l'inno italiano. Dopodiché sono intervenute le numerose autorità presenti, a partire dal sindaco di Cantù Alice Galbiati che ha fatto gli onori di casa: "Sono orgogliosa di darvi il benvenuto. Un ritorno qui a Cantù del Campionato italiano di pattinaggio su strada dopo 22 anni e la città lo merita. Grazie a Leonardo Risoli, agli uffici comunale e i miei assessori. Anche a chi vigilerà su questo evento, ai volontari, alla Polizia locale. Un pensiero ai ragazzi: in bocca al lupo a voi, vi auguro grandi emozioni e divertimento".

Gli altri interventi

E' intervenuto quindi l'assessore ai Lavori pubblici Maurizio Cattaneo, che ha evidenziato gli investimenti cospicui che l'Amministrazione comunale ha sostenuto per migliorare il Toto Caimi, il centro sportivo a Vighizzolo che ospita la manifestazione. "Siamo stati a fianco del Gruppo Pattinatori Mobili Bcc di Cantù, che hanno organizzato questo evento - ha poi aggiunto Giuseppe Molteni, assessore allo Sport - Un plauso va soprattutto a realtà sportive come questa e alla loro intraprendenza sostenuta da grandi capacità organizzative e competenza". Il presidente dei Pattinatori Mobili Risoli ha dato quindi il benvenuto ad atleti, società sportive e genitori: "Il fatto che ci siano oltre oltre 900 atleti significa che tante società sportive ci hanno dato fiducia. Questo ci fa piacere e faremo del nostro meglio per ripagarla. Ringrazio l'Amministrazione comunale, i volontari del Gruppo Pattinatori Mobili senza i quali questo evento non sarebbe possibile, e la Bcc di Cantù che non ci fa mai mancare il proprio sostegno". Per l'istituto bancario cittadino ha poi preso la parola il presidente Angelo Porro, che si è unito ai ringraziamenti ribadendo il solido connubio che dura da oltre 50 anni tra la società di pattinaggio canturina e la Bcc di Cantù.

La consegna del gagliardetto

Il consigliere della Federazione italiana sport rotellistici Francesco Zangarini ha quindi consegnato al primo cittadino di Cantù il gagliardetto della manifestazione. Terminata la cerimonia, sono proseguite le gare, già iniziate nel pomeriggio di oggi.