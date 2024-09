Campionato lombardo Fidal, che soddisfazione per i cadetti

A Busto Arsizio, il campionato lombardo Fidal riservato alle categorie cadetti. Molti i record personali migliorati dagli atleti del Team Alto Lambro, in rappresentanza dell’atletica comasca.

Pasquale si migliora in campionato

Una nota di merito l’ha avuta Cristian Pasquale. L’atleta di Costa Masnaga, allenato da Giancarlo Ciceri, ha mostrato tutto il suo talento migliorando sensibilmente i propri record sia sui 300 metri (5° con 37”03) che sugli 80 metri dove da prima ha dominato la sua batteria qualificandosi per la finale in 9”62 e poi in finale dove è giunto terzo al traguardo migliorandosi ulteriormente in 9”40. Per lui si attende un futuro atletico di prim’ordine.

Gli altri risultati di campionato

Non solo Pasquale a Busto Arsizio, ma una serie di altri buoni risultati ha ottenuto la società brianzola: Martina Besana (allenata da Alberto Ciceri) ha incrementato il proprio personale, nel martello, portandosi a 28,51 metri e piazzandosi settima, Serena Viganò nona nel salto in alto con 1,47 metri con Yasmine Gouem 12esima con 1,41 metri. Loris Rigamonti, al primo anno di categoria, ha destato sensazione sugli 80 metri in 10”08, Marta Molteni finalmente ha mostrato il suo valore giungendo al miglior risultato personale di 4,39 metri nel salto in lungo dopo una stagione travagliata da infortuni. Poi, i lanciatori nel giavellotto, tutti con record ritoccati, Davide Esposito (27,95 metri), Mario Baccilieri (21,32 metri) e Loris Rigamonti a 18,97 metri. Buone notizie giungono anche dalla categoria ragazzi dove Riccardo Quaroni è stato convocato dalla Fidal provinciale a trofeo delle province nel lancio del vortex.

Trofeo Gioventù Lariana

Sabato 28 settembre a Canzo si è svolta la nona prova del Trofeo Gioventù Lariana, gara di livello provinciale dedicata alle categorie giovanili. Nel pomeriggio sono scesi in pista Ragazzi e Cadetti M/F, tra questi anche atleti del Team Alto Lambro che hanno ottenuto buoni risultati: Serena Viganò nel salto triplo Cadette timbra il nuovo personale best di 9.48 che vale la medaglia di bronzo, PB anche per Riccardo Quaroni che con 8.61 conclude 4° nei 60 piani Ragazzi; nella stessa gara Giacomo Boetto si piazza 20esimo, Elia Prina 30esimo ( PB 9.74) e Francesco Colombo 33esimo. Bene Leonardo Gioiosa che con 1,43 arriva sesto nell’alto ragazzi. Nel getto del peso cadetti ottima prova di Federico Silva che ottiene la quarta posizione scagliando l’ attrezzo a 7.82. Le soddisfazioni per la società del presidente Ciceri continuano grazie alla convocazione di Riccardo Quaroni per la Rappresentativa provinciale Como/Lecco che prenderà parte al Trofeo delle Province categoria Ragazzi/e. Il ragazzo si misurerà nella gara del vortex coi pari età lombardi nella manifestazione che si terrà il 6 ottobre all’ Arena civica di Milano.