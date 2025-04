Campionato nazionale di cheerleading al Palasport Intercomunale

Piramidi, Stunt, Jump e tante esibizioni a ciclo continuo. Circa 800 sono gli atleti presenti oggi, sabato 5 e domenica 6 aprile al Palasport Intercomunale “Aldo Sassi” di Solbiate con Cagno.

L’evento

Ottimamente allestito e curato dalla Polisportiva Intercomunale, il Campionato nazionale di cheerleading, evento curato dalla società S-Sport Gemini. Free style, jazz e hip hop le specialità principali in gara. Due le categorie: Cheerleading e Performance Cheer. Atleti, atlete e società iscritte rappresentano 9 regioni italiane (Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Lazio, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige). A dare al campionato nazionale un pizzico di sapore europeo va segnalata anche la presenza di un club svizzero e di uno sloveno.

Il programma

Sabato 5 aprile in programma ci sono le prove del campo gara e nel tardo pomeriggio l’inizio delle gare con le small Category di Cheerleading e Performance Cheer. Domenica 6 aprile gare dalle 9 fino alle 18 con le premiazioni finali.

In palio i pass per la finale europea

Per i campioni nazionali di categoria l’occasione garantisce il pass per la finale europea del campionato Icu in Slovenia. La competizione è in programma per fine giugno 2026.