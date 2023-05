Ancora una volta lo sport è tornato ad essere gioco, divertimento e festa. Sabato 27 maggio, a Cantù, presso il centro sportivo di via Giovanni XXIII, è andato in scena il gran finale di stagione del Campionato Polisportivo.

Campionato Polisportivo: il gran finale a Cantù. Premiati l'Us Mulini, il Kaire e il San Michele

Nel pomeriggio oltre 500 giovani atleti dai 6 ai 12 anni hanno gremito la pista di atletica e i campi circostanti per chiudere in bellezza la stagione sportiva 2022/23. Sport protagonista con le competizioni di biathlon e staffetta 4x600 dedicate alle categorie Under 10 e Under 12. Ma anche calcio per i piccoli atleti Under 8 dei Primi Calci che, a partire dalle 15 e fino alle 17, si sono cimentati in slalom, percorsi e giochi presportivi prima di mettere al collo l’agognata medaglia.

Un momento di festa condiviso per celebrare l’infinita passione per lo sport e la convinta adesione al progetto polisportivo di tante società sportive che ormai da anni partecipano all’attività. Al termine delle gare la sfilata delle società sportive con striscioni, palloncini e bandiere ha colorato la pista di atletica e ha aperto il solenne momento della S. Messa.

E per finire l’atteso momento delle premiazioni. L’US Mulini Gialla si laurea campione provinciale sia per la categoria Under 10 che Under 12 del calcio. Per il volley è invece il Kaire Sport a salire sul gradino più alto del podio nella categoria Under 10, mentre l’ASD San Michele Granata si aggiudicala vetta della classifica in Under 12.