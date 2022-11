Un’intensa ed entusiasmante giornata di gare ha aperto il tanto atteso 28° Campionato Provinciale di tennis tavolo griffato CSI Como. Domenica 20 novembre a sfidarsi tra i tavoli della palestra di

Villa Guardia sono stati ben 124 atleti delle società sportive Tennis Tavolo Saronno, GS Villa Guardia, Oratorio Carlo Acutis e US Villa Romanò.

Campionato provinciale di tennis tavolo: a Villaguardia bella cornice di pubblico

Dalle 9 del mattino e fino alle 20, con racchetta e pallina alla mano, i pongisti delle varie categorie, dai Giovanissimi fino ai Veterani, hanno duellato fra loro. A fare da cornice alla competizione un folto pubblico ed una macchina organizzativa ormai collaudata, capace di gestire al meglio anche numeri da record come questi.

“È stato un esordio sorprendente e decisamente positivo quello del campionato provinciale – afferma Natale Galli, responsabile di commissione – Siamo tornati ai numeri del pre-covid, c’è voglia di ripresa, di tornare a mettersi in gioco. A far ben sperare nel futuro dell’attività è soprattutto la grande affluenza di giovanissimi pongisti. Siamo partiti con il piede giusto e contiamo di proseguire su questa strada”.

Un’ottima partenza l’hanno fatta anche gli atleti dell’US Villa Romanò che, al termine di questa prima prova, si aggiudicano la vetta della speciale classifica di società con ben 104 punti; alle loro spalle il GS Villa Guardia con 97 punti.

Di seguito i primi classificati per ogni categoria: Anna Bassan (Oratori Carlo Acutis) Giovanissime, Santiago Acquistapace (US Villa Romanò) Giovanissimi, Nicolò Cattaneo (US Villa Romanò) Ragazzi, Melissa Uboldi (GS Villa Guardia) Allieve, Simone Cimpanelli (Tennis Tavolo Saronno) Allievi, Noah Gainotti (GS Villa Guardia) Juniores M, Chiara Clerici (US Villa Romanò) Seniores F, Simone Maltempo (GS Villa Guardia) Seniores M, Alessandra Butti (GS Villa Guardia) Adulte/Veterane, Marco Cimpanelli (Tennis Tavolo Saronno) Adulti, Marco Butti (GS Villa Guardia) Veterani A, Aldo Totaro (US Villa Romanò) Veterani B, Letizia Maiorano (Tennis Tavolo Saronno) Eccellenza F, Carlo Saporiti (US Villa Romanò) Eccellenza B e Giacomo Cerea (US Villa Romanò) Eccellenza A.

Il campionato provinciale arancioblu prevede ora altre 3 prove, la seconda in programma il 4 dicembre a Saronno.