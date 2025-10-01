Campionato U13 Gold: il cammino di Cantù e Cermenate

Le portacolori lariane hanno scoperto il loro camminato per giocare con la palla a spicchi: è subito derby per due squadre lariane nel campionato Under13 Gold.

Svelato il calendario nel campionato Under13

PGC Cantù e Virtus Cermenate le uniche portacolori nel campionato Under13 Gold in Lombardia conoscono il loro cammino nella prima fase del campionato regionale maschile 2025/26. Entrambe le nostre portacolori sono state inserite nel girone C e debutteranno proprio con il derby: andata a Cantù l’11ottobre ritorno a Cermenate il 14 dicembre. La prima fase si concluderà il 22 febbraio 2026 per poi lasciare spazio alla seconda fase.

Questo il calendario della prima fase nel girone C

1° turno Cantù-Cermenate (andata 11/10, ritorno 14/12)

2° turno Costa-Cantù (andata 19/10, ritorno 20/12),Cermenate-Desio (andata 19/10, ritorno 20/12)

3° turno Cantù-Pescate (andata 25/10, ritorno 11/1), Bernareggio-Cermenate (andata 25/10, ritorno 11/12)

4° turno Urania-Cantù (andata 2/11, ritorno 17/1), Cermenate-Milanotre (andata 2/11, ritorno 17/1)

5° turno Seregno-Cantù (andata 9/11, ritorno 24/1), FL Monza-Cermenate (andata 8/11, ritorno 25/1)

6° turno Cantù-Desio (andata 15/11, ritorno 31/1), Urania-Cermenate (andata 16/11, ritorno 1/2)

7° turno Milanotre-Cantù (andata 22/11, ritorno 7/2), Cermenate-Basket Costa (andata 23/11, ritorno 8/2)

8° turno Cantù-FL Monza (andata 29/11, ritorno 14/2), Pescate-Cermenate (andata 30/11, ritorno 15/2)

9° turno Bernareggio-Cantù (andata 6/12, ritorno 21/2), Cermenate-Seregno (andata 7/12, ritorno 22/2)

Girone B

044480 PALL. BERNAREGGIO 99 – BERNAREGGIO (MONZA BRIANZA)

000105 PALLACANESTRO CANTU’ – CANTU’ (COMO)

017132 MILANOTRE BASIGLIO – BASIGLIO (MILANO)

012575 Basket Seregno – SEREGNO (MONZA BRIANZA)

002406 VIRTUS PALL. CERMENATE – CERMENATE (COMO)

035353 AURORA DESIO 94 – DESIO (MONZA BRIANZA)

020608 BASKET PESCATE – PESCATE (LECCO)

006237 BASKET COSTA – COSTA MASNAGA (LECCO)

052550 FORTI E LIBERI MONZA 1878 – MONZA (MONZA BRIANZA)

000602 URANIA BASKET MILANO – MILANO (MILANO)