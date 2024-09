Campionato U13 Gold: PGC e Pol. Comense uniche portacolori

Saranno solo due le squadre lariane che parteciperanno al campionato Under13 Gold maschile per la stagione 2024/25.

Due lariane in campionato

Si tratta della Pallacanestro Cantù e dalla Pol. Comense 2015 che sono state inserite nel girone C lombardo in attesa della composizione dei calendari ufficiali.

Under 13 Maschile Gold

Girone: Girone A

000847 VISCONTI BRIGNANO - BRIGNANO GERA D'ADDA (BERGAMO)

056136 FUTURE BASKET LODIGIANO - CODOGNO (LODI)

050000 BLU OROBICA - BERGAMO (BERGAMO)

052110 NBB MAZZANO - MAZZANO (BRESCIA)

050925 PALL. BRESCIA - BRESCIA (BRESCIA)

050003 SAN PIO X MANTOVA - MANTOVA (MANTOVA)

052135 VANOLIYOUNG - CREMONA (CREMONA)

039082 VIADANA BASKET - VIADANA (MANTOVA)

014115 PALL. ORZINUOVI - ORZINUOVI (BRESCIA)

047869 JU.VI. CREMONA BASKET 1952 - CREMONA (CREMONA

Girone: Girone B

038595 AZZANESE BASKET - AZZANO SAN PAOLO (BERGAMO)

003762 ALMENNO BASKET - ALMENNO SAN SALVATORE (BERGAMO)

000321 SOCIAL O.S.A. BASKET - MILANO (MILANO)

035353 AURORA DESIO 94 - DESIO (MONZA BRIANZA)

012575 BASKET SEREGNO (MONZA BRIANZA)

044480 PALL. BERNAREGGIO 99 - BERNAREGGIO (MONZA BRIANZA)

000602 URANIA MILANO - MILANO (MILANO)

000107 OLIMPIA MILANO (MILANO)

006237 BASKET COSTA - COSTA MASNAGA (LECCO)

000928 LIBERTAS CERNUSCO - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MILANO)

Girone: Girone C

054216 POLISPORTIVA COMENSE 2015 - COMO (COMO)

000105 PALLACANESTRO CANTU' SPA - CANTU' (COMO)

055674 HUB DEL SEMPIONE - CASORATE SEMPIONE (VARESE)

056158 BASKET ACADEMY TICINO ASD - FERNO (VARESE)

000109 ROBUR ET FIDES VARESE - VARESE (VARESE)

054681 Conforama Italia VARESE ACADEMY - VARESE (VARESE)

055894 PROGETTO MA.GO - OLGIATE OLONA (VARESE)

052146 A.B.A. LEGNANO - LEGNANO (MILANO)

052424 HERE YOU CAN - PAVIA (PAVIA)

100253 ASS. G.S.O. DON BOSCO ARESE - ARESE (MILANO)