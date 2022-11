Campione del mondo di bocce: Viscusi trionfa in Turchia

Campione del mondo di bocce: soddisfazione notevole per Luca Viscusi, 32 anni, crevennese ora residente a Milano.

Campione del mondo: sul gradino più alto del podio in Turchia

Il 32enne ha meritato il gradino più alto del podio alle competizioni che si sono tenute dal primo al 5 novembre a Mersin, in Turchia: oro nell’individuale e oro in coppia con Mirko Savoretti, di Recanati. Una doppietta speciale, da conservare nell'album dei ricordi più belli.

Vittoria ed emozione

"E’ stata un’esperienza molto bella e costruttiva - racconta - Puntavo tanto al titolo individuale, che è il più prestigioso, e poi mi ha fatto piacere che il commissario tecnico della Nazionale mi abbia scelto anche per quello di coppia". Una passione, quella per le bocce, acquisita in famiglia, dal nonno, il papà, lo zio e che lo ha visto gareggiare nelle giovanili anche con il fratello.

Una passione coltivata sin da piccolo

In gara sin da quando era piccolo, tantissime le vittorie messe in bacheca, dagli Under 19 agli attuali Senior, ma sicuramente questo individuale ai Mondiali era la più ambìta. E settimana prossima altra ribalta importante: i Campionati italiani a Bergamo, la settimana successiva la Champions League tra 10 squadre di 10 diverse nazioni e poi ancora la Coppa Italia.

