Successo comasco per il campionato del mondo Itkf che si è svolto a Skopje, in Macedonia.

Campioni del mondo di karate in Macedonia

Alla competizione hanno partecipato tre atleti della squadra Nazionale di kata shotokan fesik, allenata da Nadia Ferluga, due di loro, Matteo Spasiano, 19 anni, e Riccardo Bonetti, 23 anni, sono anche atleti Asdk Mariano mentre il terzo, Alessandro Miccichè, 19 anni, è della Karate Canzo. La trasferta ha portato un bel carico di medaglie: Bonetti è oro e campione del mondo Itkf nella categoria kata seniores maschile, Spasiano è diventato campione del mondo nel kata shotokan individuale juniores. Per lui medaglia d'oro anche nel kumite individuale open dove ha vinto con atleti di peso assai superiore al suo. Oro per Matteo anche nell'enbu in coppia con Miccichè. I due atleti sono quindi campioni mondiali di enbu, una disciplina tipica del circuito Itkf. Matteo è poi argento, mentre al primo posto si è classificato Alessandro Miccichè in una altra specialità esclusiva Itkf e cioè nel fukugo, kata e kumite alternati. Miccichè è invece argento nella gara di kumite ippon open vinta da Matteo.

