Candido Junior Camp 2020 è pronto a partire con giovani tra gli 8 e i 22 anni

La nuova stagione del Candido Junior Camp è alle porte. La macchina organizzativa formata dalla Fipic – Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina – e da Briantea84 Cantù, insieme alla Fondazione Candido Cannavò per lo Sport, si sta muovendo per pianificare e costruire il futuro, ovvero le tre tappe dell’estate 2020. In questa fase la direzione del progetto sta analizzando le candidature pervenute dalle società affiliate Fipic, per individuare le sedi in cui si svolgerà il camp sportivo.

Candido Junior Camp 2020: il progetto

Il Candido Junior Camp si rivolge a bambini e bambine, ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 22 anni con disabilità motoria (paraplegie, spina bifida, lievi tetraplegie, poliomieliti, amputazioni, minime disabilità). Nel biennio 2018-2019 il progetto ha toccato 6 città italiane coinvolgendo 100 partecipanti provenienti da 13 differenti regioni con il

supporto organizzativo e promozionale offerto da 15 associazioni paralimpiche già operanti sul territorio. Nell’ultimo anno, tra atleti e staff, sono state coinvolte circa 200 persone.