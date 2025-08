Canestri e divertimento a Los Angeles per il Basket Tavernerio

Tutto sotto la direzione tecnica del presidente Max Di Ladri e di alcuni allenatori del suo staff tecnico

Due settimane di canestri e divertimento a spasso tra Los Angeles e Las Vegas ma non solo. Questo il cocktail esplosivo offerto dalla 15esima edizione di Camp of Champs, negli Stati Uniti, sotto la direzione tecnica di Max Di Ladri, presidente dell’Us Basket Tavernerio, e di alcuni allenatori del suo staff tecnico.

Un’esperienza indimenticabile quella vissuta e condivisa dagli oltre venti giovani cestisti, nati tra il 2007 e il 2012, che hanno partecipato al camp negli impianti della Fröhlich Academy a Rancho Cucamonga nella contea di San Bernardino, a un’ora circa da Los Angeles.

Tanto basket ma anche turismo e goliardia a spasso tra California, Utah e Nevada per la comitiva italiana che ha avuto tra gli accompagnatori anche in veste di allenatore Mattia Di Lorenzo, coach dello staff di Tavernerio:

"Anche quest’anno è stata un bellissima esperienza che ci ha permesso di abbinare al camp tecnico anche una parte di turismo davvero interessante. Per quel che riguarda l’aspetto prettamente tecnico, come ogni anno i nostri ragazzi hanno partecipato agli allenamenti della Frohlich Academy, un'accademia che è stata fondata da un'ex cestista tedesca che ha giocato anche in Italia e in Wnba, Linda Fröhlich. Tutte le sessioni di allenamento si sono svolte nella prima settimana, sotto la conduzione di allenatori americani con cui anche io e Angelo Bassi, l’altro accompagnatore del camp, abbiamo interagito e collaborato come tecnici italiani".