Canottaggio al via il 1° Italian Coop&Garofalo “Home Race” 30′ Indoor Timelapse

Canottaggio si apre oggi una bella kermesse promossa dalla federazione italiana.

Canottaggio in gara ben 580 atleti anche lariani con l’intervento di ospiti d’eccezione

Si annuncia un weekend davvero speciale per il canottaggio e anche per i remi lariani. Questa mattina infatti si è aperto il 1° Italian Coop&Garofalo “Home Race” 30′ Indoor Timelapse, la gara con l’uso del remoergometro che vede gli atleti iscritti cimentarsi presso le proprie abitazioni e i circoli remieri, ovviamente nel rispetto delle norme di sicurezza e delle regole vigenti sul distanziamento sociale. Molto alto il numero di partecipanti ad ogni livello con ben 580 atleti tra i quali anche tanti iscritti delle società nostrane. La kermesse come detto si apre oggi, venerdì 29 maggio, con le gare riservate alle categorie giovanili Ragazzi e Junior, primo e secondo anno, con iscritti ben 105 donne e 237 uomini. Domani, sabato 30, invece toccherà alle gare di Pararowing, Under 23, Senior e Master, per un numero totale di 75 donne e 163 uomini iscritti. Nel corso della due giorni sono previsti due webinar dalle ore 9 alle ore 13, sulle piattaforme federali di Facebook, Youtube e Twitter, con la partecipazione di ospiti illustri che commenteranno le gare ma non solo. Oggi sono previsti gli interventi di Carlo Mornati, Segretario Generale CONI, Andrea Messina, Responsabile per le sponsorizzazioni Kappa e Danilo Di Tommaso, Capo Ufficio Stampa CONI. Domani ancora un parterre d’eccezione con gli intreventi del Presidente Giuseppe Abbagnale insieme a Jean-Christophe Rolland, Presidente FISA, Giovanni Malagò, Presidente CONI, e Matt Smith, Direttore Esecutivo FISA. Una due giorni davvero imperdibile per gli appassionati e addetti ai lavori anche del canottaggio lariano.