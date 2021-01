Canottaggio equipaggi lariani in gara nel weekend al 1° Winter Rowing Challenge

Canottaggio sabato 23 e domenica 24 tornano a competere i remi nostrani sul lago di Pusiano.

Canottaggio tra gli oltre 45o atleti in acqua ben 31 sono della Canottieri Lario a caccia dei 17 titoli in palio

Weekend importante per il canottaggio italiano e nostrano che per sabato 23 e domenica 24 gennaio si è dato appuntamento a Eupilio sul lago di Pusiano per la prima edizione della Winter Rowing Challenge. Un appuntamento di gran fondo, su due giornate che vedrà ai blocchi di partenza ben 41 società provenineti dal terrirorio italiano per un totale di 458 atleti in rappresentanza di cinque regioni italiane.

A farla da padrone sarà ancora la Lombardia, padrona di casa, in gara anche gli equipaggi di Lazio, Liguria, Piemonte e Veneto che si sfideranno nelle specialità di singolo e quattro di coppia nella giornata di sabato, del doppio e otto invece domenica 24. Il primato numerico degli atleti in gara va alla Canottieri Monate, iscritta con trentasette tesserati che precede la Canottieri Lario al via con trentuno alfieri e Gavirate con trenta. Questa innovativa competizione tricolore segna l’inizio di una nuova tradizione per il Centro Remiero del Lago di Pusiano, l’obiettivo è quello di arricchire il calendario agonistico invernale con un appuntamento che si possa ripetere negli anni. Previste tutte le categorie, da cadetti a senior senza tralansciare il mondo master. Le regate si aprono sabato pomeriggio dalle ore 14 come detto con le categorie singolo e quattro di coppia. Domenica 24 invece vedrà gli atleti in gara già in mattinata a partire dalle ore 9.00 con le finali riservate a doppio e otto. Sono ben 17 i titoli in palio con gli atleti nostrani che preveranno a essere ancora una volta protagonisti sul podio e sulle acque del lago di Pusiano.