Canottaggio “Giocando con i campioni” che successone di partecipanti

Si è concluso con un buon successo il nuovo e inedito progetto dedicato ai giovani del canottaggio lombardo “Giocando con i Campioni” ideato e organizzato dal Comitato FIC Lombardia. Un progetto voluto per supportare le società durante l’emergenza Covid-19 che ha di fatto bloccato l’attività agonistica in questi mesi e rivolto al settore giovanile che rappresenta il futuro del canottaggio italiano.

Per questo sono stati organizzati in queste settimane una serie di allenamenti virtuali a corpo libero aperti a tutti i club lombardi a cui hanno partecipato con una media di 100 atleti fino addirittura a 170. A condurre le singole sessioni lo staff tecnico regionale guidato dal Capo Settore Davide Tabacco della Canottieri Moltrasio, con la preziosa collaborazione di Sabrina Noseda, Francesco Fumagalli e Stefano Gandola. Un confronto costruttivo arricchita anche con incontri stimolanti con alcuni ospiti d’eccezione i campioni del territorio come i nostri Filippo Mondelli e Sara Bertolasi che si sono alternati ai vari appuntamenti per raccontare la loro storia alla fine di ogni allenamento. Chiacchierate interessanti durante le quali si è parlato di canottaggio, ma soprattutto dei percorsi affrontati per raggiungere traguardi mondiali e olimpici.

Sono intervenuti Filippo Mondelli (Canottieri Moltrasio e Fiamme Gialle), Federica Cesarini (Gavirate e Fiamme Oro), Andrea Panizza (Moto Guzzi e Fiamme Gialle), Sara Bertolasi (Milano), Alessandra Montesano (Eridanea e Fiamme Gialle), ed infine tre giovani juniores che nel 2019 a Tokyo hanno conquistato l’argento mondiale con quali Leonardo Tedoldi (Retica), Jacopo Mascitelli (Milano), Lorenzo Manigrasso (Tritium). I giovani partecipanti hanno così potuto confrontarsi con i campioni, scoprire i loro segreti e aver qualche consiglio utile per il loro futuro sui remi.

