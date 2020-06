Canottaggio il primo impegno ufficiale gli Europei U23 il 5-6 settembre 2020

Canottaggio news importanti dall’European Rowing Board per la ripresa agonistica.

Canottaggio diramato il calendario delle nuove date per la stagione delle regate europee del prossimo anno

Il canottaggio si prepara a tornare in acqua per riprendere l’attività agonistica internazionale. Il primo impegno continentale dovrebbe essere il campionato europeo Under23. L’European Rowing Board, insieme al Comitato Organizzatore di Duisburg (Germania), ha confermato che i Campionati Europei Under 23, in programma dal 5 al 6 settembre 2020, si svolgeranno regolarmente. L’ERB tiene però a sottolineare che, sebbene lo svolgimento dell’evento sia confermato, c’è sempre la possibilità di una cancellazione tardiva dell’evento, se la situazione pandemica di Covid-19 dovesse peggiorare e le autorità locali di Duisburg, e della Germania, non dovessero considerare sicuro ospitare i campionati. Inoltre sono sempre monitorati dall‘ERB l’organizzazione dei campionati Europei Junior di Belgrado programmati dal 26 al 27 settembre 2020 così come i Campionati Europei Assoluti, in programma a Poznan, in Polonia, dal 9 all’11 ottobre. Il Comitato Organizzatore sta lavorando a stretto contatto con i Governi e le autorità mediche locali, per attuare le misure preventive necessarie per lo svolgimento in sicurezza degli eventi.

Inoltre visto che i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo sono stati rinviati al 2021, e anche per0 le cancellazioni degli eventi nel 2020 a causa della pandemia globale COVID-19, l’European Rowing Board (ERB) e la FISA hanno diramato le nuove date per la stagione delle regate europee del prossimo anno:

– Regata Europea di Qualificazione Continentale Olimpica e Paralimpica, programmata a Varese dal 5 al 7 aprile 2021;

– Campionati Europei Assoluti a Varese dal 9 all’11 aprile;

– Campionato Europeo Junior a Monaco (Germania) dal 22 al 23 maggio

– Campionati Europei Under 23 a Kruszwica (Polonia) dal 4 al 5 settembre