Canottaggio lariano i “magnifici sette” atleti Under14 nostrani convocati a Pusiano

Buona rappresentanza del canottaggio lariano in occasione del primo raduno della categoria Cadetti Lombardia che si è svolto sabato scorso, 13 marzo, presso il Centro Remiero del Lago di Pusiano. L’appuntamento, coordinato dal capo settore Davide Tabacco, ha visto in acqua ben ventisei giovani talenti under14 che erano stati selezionati dopo la prima regata regionale disputata il 27 febbraio scorso. Tra questi magnifici 26 convocati anche sette atleti lariani: si tratta di Lara Berardinelli, Aurora Besseghini, Sofia Dolcemascolo e Igor Zappa in rappresentanza della Canottieri Moltrasio; Valentina Mascheroni della Canottieri Menaggio; Chiara Solano e Irene Bellosi in rappresentanza della Canottieri Tremezzina.

Un raduno voluto per cominciare a costruire gli equipaggi che poi verranno schierati in occasione del Meeting Giovanile nord ovest che si svolgerà a Candia nell’ultimo weekend di marzo. Tutti gli atleti hanno svolto un allenamento in barca, con alcune prove tecniche. Sul campo, ad accogliere e dare il benvenuto gli atleti, era presente anche il neo Presidente FIC Lombardia Leonardo Binda alla sua prima uscita ufficiale in veste di numero uno regionale.