Canottaggio lariano pioggia di ori per gli equipaggi nostrani sul lago di Pusiano

Canottaggio lariano si è svolta nel weekend la prima edizione della Winter Rowing Challenge.

Canottaggio lariano regina della manifestazione è stata la Canottieri Moltrasio, sul podio anche Cernobbio

Poggia di medaglie per il canottaggio lariano alla prima edzione della Winter Rowing Challenge che è andata in scena nell’ultimo weekend sulle acque del Lago di Pusiano sotto la regia tecnica del locale Centro Remiero. L’evento, il primo a distanza di quattro mesi dall’ultima vera competizione, ha visto in gara 41 società per oltre 450 atleti che si sono sfidati con regate sulla distanza lunga di sei chilometri. La regina della manifestazione è stata la Canottieri Moltrasio con ben sei medaglie d’oro ma sul podio è salita anche la Canottieri Cernobbio sul terzo gradino con quattro vittorie. Triplette anche per Menaggio e Canottieri Lario per una due giorni che ha parlato comasco.

Tutti i successi degli equipaggi lariani

Canottieri Moltrasio: nella giornata di sabato oro con il 4x Ragazze (Beatrice Dileo, Marta e Giulia Orefice, Elisa Bonetti), con il Junior femminile (Giulia Clerici) e con il 4x Master (Moreno Bernasconi, Baldovino Corti, Marco Besseghini, Luca Bertolini), senza dimeniticare il 4x Cadette (Lara Bernardinello, Sofia Dolcemascolo e Aurora Besseghini con Solano della Tremezzina); nella giornata di domenica altri tre ori con il peso leggeri femminile di Magdalena Clerici, l’8 femminile (Elisa Bonetti, Alice Casartelli, Aurora D’Agostino, Beatrice Dileo, Martina Livio, Viola Longoni, Giulia Orefice, Marta Orefice, Lara Bernardinello); doppio misto con Menaggio (Lara Bernardinello).

Canottieri Lario: dopo il digiuno di sabato ecco che la domeniica ha regalato tre ori con il Doppio femminile (Serena Mossi, Elisa Grisoni), con gli under23 pesi leggri femminile (Greta Parravicini), con il Doppio pesi legeri maschile (Patrick Rocek).

Canottieri Menaggio: doppio oro nella giornata di sabato con il simgolo cadette (Valemtina Mcsheroni) e il singolo femminile (Silvia Tarelli); domenica invece con il doppio misto con la Moltrasio (Vaentina Mascheroni).

Tremezzina: sabato Chiara Solaro oro nel 4 di coppia Cadette con tre compagne della Moltrasio

Canottieri Cernobbio: sabato un gradino più alto del podio con il 4 coppia Cadetti (Alessandro Dotti, Jacopo Moretti, Matteo Pellegrino e Davide Pidutti); tripletta domenica con i Ragazzi maschile (Angelo Boleso e Marco Selva), con le Ragazze femminile (Sara Lucia Caterisano e Samantha Schincariol), Under23 pesi leggeri (Giovanni Borgonovo).