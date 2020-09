Canottaggio lariano tanti remi nostrani in acqua a Gavirate per i campionati Lombardi 2020

Canottaggio lariano appuntamento importante per le nostre società domenica 27 settembre.

Canottaggio lariano la più presente è la Lario con 20 equipaggi, al via anche Bellagina, Cernobbio, Menaggio, Moltrasio, Pusiano e Tremezzina

Nuovo importante appuntamento agonistico per il canottaggio lariano. Domenica 27 settembre infatti andranno in scena sul lungolago di Gavirate i campionati Lombardi 2020, organizzati dalla locale Canottieri Gavirate in collaborazione con il Comitato FIC Lombardia. La manifestazione riservato alle categorie agonistiche da ragazzi a senior e valido per la classifica Montù, vedrà al via ben 35 società per un totale di 354 atleti con 42 titoli in palio e contesi da ben 264 equipaggi iscritti. In acque anche le società nostrane dalla Canottieri Lario che guida con 24 equipaggi (dietro solo a Gavirate e Canottieri Varese) accompagnata da Bellagina, Lago di Pusiano, Moltrasio, Tremezzina, Cernobbio, Menaggio. In programma anche due finali pararowing, settore che riparte con una competizione grazie a questo evento. Purtroppo l’accesso all’evento sarà riservato ai soli atleti iscritti, oltre ad allenatori e accompagnatori accreditati. Le regate scatteranno alle ore 9.00, partenze ogni sei minuti senza sosta animeranno il lungolago di Gavirate fino alle ore 14.30.

Queste tutte le società in gara

Arolo, Baldesio, Bellagina, Bissolati, Cernobbio, Corgeno, CUS Bergamo, CUS Pavia, D’Annunzio, De Bastiani, Eridanea, Flora, Garda Salò, Gavirate, Germignaga, Idroscalo, Ispra, La Sportiva, Lago di Pusiano, Lario, Lecco, Luino, Menaggio, Milano, Moltrasio, Monate, Moto Guzzi, Pescate, Retica, Sebino, Tremezzina, Tritium, Varese, Volontari del Garda e la Marina Militare.