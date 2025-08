Canottaggio: Luca Conti è bronzo mondiale

Pararowing

Successo a Poznan per l'atleta erbese nel singolo Pr3.

A settembre volerà a Shanghai per i Mondiali assoluti

Successo in Polonia

Bronzo mondiale per Luca Conti. L’atleta di Erba, in forze al Centro remiero lago Pusiano, si è imposto nel singolo Pr3 salendo sul podio ai Mondiali Under23 di Poznan, in Polonia, andati in scena dal 23 al 27 luglio scorsi.

Condizioni fisiche non perfette

Una vera soddisfazione, vista la settimana difficile dal punto di vista della salute. Arrivato in Polonia con febbre a 39, ha affrontato la Gara delle acque per l’assegnazione delle corsie senza spingere troppo, per evitare sforzi e preservarsi in vista della finale di sabato 26 luglio, come racconta:

"Non ero ovviamente in perfetta forma, ma ho fatto tutto quello che potevo con le forze che avevo. Dopo aver vinto le selezioni in Italia nel singolo Pr3 (ha messo al collo un oro ai Campionati italiani, ndr) ho avuto la possibilità di affrontare il Mondiale in questa stessa specialità al mio ultimo anno da Under 23. Una grande soddisfazione. Puntavo alla medaglia e ce l’ho fatta, dietro a un imbattibile australiano e all’argento ucraino".

Già ripresi gli allenamenti

Luca Conti ha ripreso subito con gli allenamenti in vista del suo prossimo impegno: