Cantù a caccia di una vittoria: sfida decisiva con l'Emma Villas Siena

Terza partita del mini tour de force di inizio novembre per il Pool Libertas Cantù. Tre match in otto giorni, l'ultimo dei quali è previsto per domenica 5 novembre 2023 alle 18 al PalaParenti di Santa Croce sull'Arno contro la Emma Villas Siena. I senesi hanno finora perso una sola partita, al tie-break conto la Tinet Prata di Pordenone seconda in classifica, e nel turno infrasettimanale hanno espugnato per 3-2 il PalaBigi di Reggio Emilia.

Il commento di coach Denora

“Siamo sia amareggiati che arrabbiati per questo inizio di campionato. Ci tenevamo ad iniziare bene e a fare molto meglio, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Non ci scoraggiamo, però, stiamo trasformando tutto questo in lavoro, infatti già oggi siamo tornati in palestra ad allenarci e preparare la partita di Siena. Domenica guarderemo soprattutto nella nostra metà campo per aggiustare quelle cose che non hanno funzionato. Abbiamo rispetto per tutti, perché le squadre sono tutte forti in questo campionato, ma questo non può essere una scusa per non provarci. Noi pensiamo al nostro gioco, e faremo il massimo per cercare un'altra vittoria importante”.

Gli avversari

Coach Gianluca Graziosi torna sulla panchina senese dopo tre campionati alla Agnelli Tipiesse Bergamo. In cabina di regia troviamo il francese Thomas Nevot, alla sua prima stagione in Italia dopo l'esperienza nella sua madrepatria. L'opposto è il brasiliano Mathus Krauchuk Esquivel, che torna in Italia dopo le esperienze in Korea, Brasile e Germania. Gli schiacciatori sono l'ex Bergamo Marco Pierotti e l'ex Lagonegro e Pineto Sebastiano Milan. Al centro troviamo un degli ex di turno, e anche lui proveniente dalla Agnelli Tipiesse, Riccardo Copelli, e l'ex Motta di Livenza Stefano Trillini. Il libero è il confermato Federico Bonami.

I precedenti

Sono 8 i precedenti tra queste squadre, e ad imporsi in ben 6 occasioni è stata la Emma Villas Siena. Le ultime due partite tra queste squadre risalgono alla Regular Season della stagione 2022/2023, quando il fattore campo è saltato: i toscani si sono imposti al PalaFrancescucci per 3-0, mentre il Pool Libertas ha espugnato il PalaEstra al tie-break. I tifosi canturini potranno salutare Riccardo Copelli ha giocato al Pool Libertas Cantù nel 2021/2022, mentre nella stessa stagione Giuseppe Ottaviani ha indossato la maglia dell’Emma Villas Siena.

Dove e quando

Fischio d'inizio: domenica 5 novembre 2023 alle 18 presso il Palasport “Giancarlo Parenti” di Santa Croce sull'Arno (PI); arbitri: Denis Serafin (Treviso) e Maurina Sessolo (Treviso); diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito di VolleyballWorld.tv.