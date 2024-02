Cantù, all’ultima torna il fantasma di Vigevano. Cagnardi chiede compattezza e costanza

Con queste parole coach Devis Cagnardi ha presentato la sfida di domenica 4 febbraio, alle 18 e in contemporanea con tutte le altre gare, al PalaDesio tra la sua Cantù e la squadra che all’andata è stata la propiziatrice della sconfitta più scottante per i biancoblù, Vigevano.

"Sono una neopromossa che ora è stabilmente in zona play-off - ha continuato Cagnardi - Sono riusciti a vincere contro Cantù, Torino e Milano, quindi hanno nelle corde la partita di alto livello e possono contare su due americani molto performanti, che all’andata ci hanno fatto molto male, e diversi italiani che si possono accendere. I punti di differenza in classifica non vanno guardati".

Attenzione massima, dunque, soprattutto per riuscire a chiudere in bellezza una prima fase di campionato che ha avuto molte difficoltà e che da qualche settimana Cantù sembra aver lasciato alle spalle.

"È stata una prima fase per noi non semplice - ha spiegato il coach camuno - Abbiamo affrontato tre campionati diversi: la parte iniziale dove abbiamo avuto tanti cambiamenti; la seconda parte con gli infortuni; la terza dove abbiamo dovuto rimettere insieme tutti. Tutto questo in tre mesi di lavoro. Ci ha creato squilibri e qualche piccolo rallentamento, però ci ha anche aiutato a diventare un gruppo più solido e l’auspicio è che il lavoro che stiamo facendo possa continuare a dare i suoi frutti in termini di compattezza e costanza".