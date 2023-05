L’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù fa due su due al primo appuntamento coi play-off contro l'Hdl Nardò. Dopo un inizio difficoltoso in attacco i canturini hanno ingranato e gestito, come successo in gara 1, tutta la partita portandola all'ultima sirena sull'82 a 62. Ora si attende solamente gara 3, il possibile match point, che si giocherà giovedì 18 maggio alle 20.45.

Cantù archivia anche gara 2 con una vittoria schiacciante su Nardò

Pronti via, bomba di Smith a cui risponde Baldi Rossi. Seguono una serie di errori assortiti da entrambe le parti, sia al tiro sia a livello di palle per se. Smith però ha la mano caldissima e punge ancora dall’arco (2-6). Hunt in penetrazione va a referto per i locali, poi La Torre va a segno ancora da fuori (4-9). Parziale di 5-7 per Nardò con la sfida a due tra Smith e Baldi Rossi (9-16). Cantù fa male dall’angolo e marca ancora da tre con Stefanelli (12-16). Nardò chiude sul 12-18 al 10’. Meglio i pugliesi a rimbalzo: 9-14. Non brillano entrambe le squadre al tiro nella prima frazione con percentuali intorno al 30%.

Il secondo quarto si apre con un 9-5 per i canturini che trovano due triple di Stefanelli e una di Da Ros per il -4 (21-23). È l’ex Zugno a tornare sul +5 da fuori, poi Stefanelli dalla lunetta va a -2 (24-26). Borra per il 24-28, ma Baldi Rossi da fuori infiamma il PalaFitLine per il 27-28. Arriva il sorpasso dell’Acqua S.Bernardo con il 3/3 dall’arco di Baldi Rossi (30-28). Hunt e Da Ros per il 33-30, poi La Torre impatta. Bucarelli da fuori manda le squadre all’intervallo sul 36-33. L’Acqua S.Bernardo migliora sotto le plance nel secondo periodo, portandosi sul 21-22. Per gli uomini di coach Sacchetti il 50% dalla lunga distanza nei primi 20’. Stefanelli e Baldi Rossi già in doppia cifra per i padroni di casa con 23 punti in due. Indiavolato Smith per i granata con 18 punti nel primo tempo. Fuori Hunt per un problema muscolare alla coscia.

Al rientro in campo è subito 42-35 per i brianzoli con Bucarelli e Baldi Rossi in cattedra. Da Ros dalla lunetta spinge fino al +10 (45-35). Acqua S.Bernardo in gas con la quarta bomba di Stefanelli per il +12 (49-37). Nardò non molla e replica con un break di 2-11 che vale il 51-48. Bucarelli caccia indietro i neretini con la sua terza tripla, ma Smith ripaga con la stessa moneta (54-51). Alla mezz’ora è 58-56 per i biancoblù.

Quarta frazione: apre le danze Bucarelli con altre due bombe (64-58). Smith è l’ultimo ad alzare bandiera bianca per Nardò, ma Cantù è una sentenza dalla lunga distanza: 70-58 di Baldi Rossi e Stefanelli. La quinta bomba del numero 1 biancoblù e il canestro di Logan condannano gli ospiti: 75-60. Cantù amministra e vince per 82-62. Per Cantù ben 17 triple a segno.

I commenti post partita