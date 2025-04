Cantù batte Avellino e sarà "almeno" terza

Con una grande reazione nei due quarti conclusivi l’Acqua S.Bernardo Cantù espugna il PalaDelMauro di Avellino ed è così certa di terminare la stagione regolare quantomeno al terzo posto in classifica. Il risultato di Fortitudo Bologna-Rimini, che si giocherà lunedì 21 aprile, permetterà di capire se i biancoblù potranno giocarsi la seconda posizione nell’ultimo turno di campionato.

Piccoli, ancora non al meglio, rimane fuori dai 10 giocatori mandati a referto da coach Brienza. Hogue segna i primi due punti della gara, ma Avellino trova con costanza il canestro in area e riesce a crearsi un vantaggio di due possessi pieni. Jurkatamm esce dalla panchina segnando le due triple che valgono il +10 dei padroni di casa. Cantù accorcia nel finale, chiudendo in svantaggio il primo quarto 33-26.

Avellino continua a segnare e sfiora nuovamente un vantaggio in doppia cifra. L’Acqua S.Bernardo prova a scuotersi, ma con un altro break gli irpini tornano a +10. Basile e Riismaa dimezzano il divario. Jurkatamm sale di nuovo in cattedra e permette ad Avellino di andare all’intervallo sul 52-42.

Hogue è l’autore dei primi due canestri della ripresa, ma Avellino risponde e mantiene il controllo della gara. Moraschini prova a suonare la carica con una tripla, ma Mussini replica con la stessa moneta. Cantù non demorde e torna a un solo possesso di distanza grazie a McGee e Baldi Rossi. A dieci minuti dal termine Avellino è ancora avanti 66-63.

Nei primi minuti dell’ultima frazione le due squadre ingaggiano un duello rispondendosi colpo su colpo. A 7’ dal termine l’Acqua S.Bernardo torna finalmente al comando della partita con McGee. Valentini e Okeke consolidano il vantaggio, ma Mussini tiene Avellino in scia. È capitan Baldi Rossi a segnare il canestro che mette in ghiaccio i due punti. L’Acqua S.Bernardo vince 76-82.

Il commento in conferenza stampa di coach Nicola Brienza dopo la vittoria dell’Acqua S.Bernardo Cantù ad Avellino.

“Prima di tutto voglio fare i complimenti ad Avellino, perché ha dimostrato di essere una squadra con una bella identità e, oltre a tutti i giocatori, va fatto un grande plauso a coach Crotti e a tutto il suo staff per questa bellissima stagione. Per quanto riguarda noi, sono ancora arrabbiato tutt’ora perché non possiamo permetterci di venire in trasferta in un campo così difficile, dove tutti hanno fatto fatica, e concedere 52 punti all’intervallo. È inaccettabile. Loro hanno avuto dei meriti, ma il nostro approccio difensivo è stato totalmente insoddisfacente. Fortunatamente, abbiamo poi trovato le energie per cambiare l’inerzia della gara e avergli concesso, al contrario, solo 24 punti nel secondo tempo ha fatto la differenza. Quando hai la percezione di difendere e di essere nella partita, anche in attacco riesci a trovare soluzioni migliori e di controllare più facilmente l’andamento della sfida. Oggi la panchina ci ha dato una grande mano in questo e siamo fortunati ad avere un roster lungo, con tanti giocatori che possono girare una partita”.