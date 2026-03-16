Cantù batte Napoli e va +6 sulla zona retrocessione

Colpo importante per la lotta salvezza dell’Acqua S.Bernardo Cantù che al PalaDesio vince contro la Guerri Napoli e allunga sulla zona retrocessione.

Esordio in quintetto per Fevrier. Pochi canestri nella prima metà del quarto, con Napoli che mantiene un vantaggio minimo. Una tripla di Bortolani porta per la prima volta avanti l’Acqua S.Bernardo. I biancoblù prendono ritmo e allungano a +5 grazie a Green e Sneed. Il primo periodo termina 20-16.

In avvio di secondo quarto le due squadre trovano con maggiore continuità il canestro, ma Cantù mantiene il vantaggio grazie a un ottimo Okeke. De Nicolao prova a creare il primo strappo, ma Napoli risponde. Il break dei biancoblù arriva nella seconda metà della frazione, con Fevrier che firma il +8. A metà partita i padroni di casa comandano 41-33.

Sneed porta subito il vantaggio canturino in doppia cifra. El-Amin evita che i biancoblù prendano il largo, ma l’Acqua S.Bernardo si mantiene saldamente avanti, aggiornando il massimo vantaggio a +15. Totè prova a riavvicinare gli ospiti, ma il gioco da 4 punti di Green ristabilisce le distanze. Nel finale Napoli accorcia fino al 67-58 con cui si chiude il terzo quarto.

Caruso avvicina ancora la Guerri, ma Moraschini risponde con una tripla pesante. Napoli non molla e torna ancora a -7, ma Fevrier e Moraschini riportano il vantaggio casalingo in doppia cifra. La tripla di Fevrier del +16 a quattro minuti dal termine è il colpo che chiude i giochi. L’Acqua S.Bernardo può amministrare il finale e prendersi due punti pesantissimi, ribaltando anche la differenza canestri negli scontri diretti con Napoli.

«Questa è una vittoria molto importante per noi, sia per il peso specifico dei due punti sia per il percorso che stiamo facendo – ha dichiarato coach Walter De Raffaele – È arrivata con un’ottima prestazione, tolti tre minuti del terzo quarto, in cui si sono viste la nostra pazzia e la bravura di Napoli, che è riuscita a rientrare. Abbiamo avuto la capacità di riprendere l’inerzia, con protagonisti diversi, e poi di chiudere la gara, ribaltando la differenza canestri. Uno degli obiettivi deve essere quello di coinvolgere nella corsa salvezza più squadre possibili, senza che diventi una corsa a due. È un’ottima vittoria, la mettiamo da parte e continuiamo a lavorare una partita per volta. La squadra ha mostrato un’identità e la capacità di ottenere qualcosa da tutti i giocatori. C’è da lavorare, ma la strada sembra quella giusta».

«Sono contento di questa vittoria: abbiamo combattuto fino alla fine per portare a casa un successo molto importante per noi – ha aggiunto Ivan Fevrier – I tifosi ci hanno spinto per tutta la partita e l’atmosfera era incredibile. Dobbiamo continuare così fino alla fine della stagione».