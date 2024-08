Cantù batte Saronno nel primo scrimmage stagionale

Primo test amichevole per l’Acqua S.Bernardo Cantù che ha affrontato la Robur Saronno in uno scrimmage con punteggio azzerato al termine di ogni quarto. Indicazioni positive per Cantù che, nonostante l’organico ridotto, è uscita tra gli applausi del pubblico di un gremito PalaPrealpi di Seveso.

La gara

Senza capitan Baldi Rossi, a riposo per un lieve malanno, e l’ultimo arrivato Tyrus McGee, che ha seguito la partita dalla panchina, coach Brienza sceglie un quintetto con De Nicolao in regia, Piccoli e Riismaa sugli esterni e la coppia di lunghi Basile-Possamai.

Partenza decisa dell’Acqua S.Bernardo, che, trascinata dall’estro offensivo di un Basile particolarmente ispirato, domina la prima frazione 25-13.

Coach Brienza inizia a gestire i minutaggi, concedendo spazio agli aggregati e ai giovani del PGC. Ne nasce un quarto più equilibrato, che Saronno si aggiudica 28-21 grazie a una folata finale.

Reazione immediata di Cantù in un terzo quarto dominato difensivamente e chiuso con un netto 28-14.

Nell’ultima frazione calano ragionevolmente i ritmi, ma sono la fisicità di Possamai e le triple di Valentini a garantire il 22-21 per Cantù.

Prossimo impegno

L’Acqua S.Bernardo tornerà in palestra lunedì per proseguire la sua preparazione con un'altra settimana di allenamenti. Sabato prossimo, secondo scrimmage, ma a porte chiuse, contro l’Urania Milano.