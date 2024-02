Cantù batte Vigevano grazie a un ultimo quarto super

L’Acqua San Bernardo Cantù chiude la prima fase regolando Vigevano davanti al pubblico di Desio e centra così la quinta vittoria consecutiva.

Weidman segna il primo canestro, la replica canturina è affidata a Burns. Grande intensità nei primi minuti, con il punteggio che resta fermo per diversi minuti. Bucarelli, con una tripla, prova a lanciare un allungo che concede il primo doppio possesso di vantaggio all’Acqua S.Bernardo, ma Vigevano rientra immediatamente. Nell’ultimo minuto Peroni colpisce dalla distanza e la Elachem chiude il primo quarto avanti 16-19.

Nikolic si iscrive al tabellino con un canestro nel cuore dell’area, ma Vigevano non si scompone e addirittura allunga fino a +7 con la schiacciata di Strautmanis. La reazione di Cantù è immediata e la coppia Baldi Rossi-Hickey pareggia subito la partita. Il play canturino segna altri 5 punti consecutivi ed è massimo vantaggio per l’Acqua S.Bernardo. Le due squadre vanno a riposo con Cantù avanti 38-34.

Vigevano esce bene dagli spogliatoi e trova un poderoso parziale di 10-0. Hickey sblocca Cantù, Young affonda a due mani e dimezza lo svantaggio. La rimonta la completa Moraschini, con quattro punti consecutivi che valgono il 50 pari. Gli ultimi minuti sono un concentrato di agonismo, il gioco da 3 punti di Bucarelli porta avanti l’Acqua S.Bernardo ma il canestro sulla sirena di Smith chiude il terzo quarto 57-58.

Hickey è il protagonista canturino dell’avvio degli ultimi ‘10, sfoderando anche l’assist per la tripla di Baldi Rossi del +5. La partita si infiamma definitivamente,

ma Cantù controlla l’agonismo di Vigevano e un’altra tripla del capitano biancoblù ritocca il massimo vantaggio a +8. La Elachem prova a rientrare, ma Hickey e Nikolic tengono definitivamente a distanza di sicurezza gli ospiti. La sirena finale sancisce il successo 90-73 dell’Acqua San Bernardo.

“È stata una partita molto difficile e molto dura, contro un’avversaria che ha espresso una pallacanestro di grande energia e intensità - ha detto coach Devis Cagnardi - Noi arrivavamo da una settimana molto complicata: Nikolic non si è allenato fino a giovedì per la scavigliata di domenica scorsa, Moraschini è rimasto fermo per una gastroenterite, Young ha avuto un risentimento all’adduttore e per questo il quintetto non è stato il solito. Mi aspettavo una partita difficile, i primi 3 minuti del terzo quarto l’hanno complicata perché non siamo entrati con la giusta fisicità difensiva, ma devo anche dire che poi negli ultimi 17 minuti abbiamo subito 25 punti e da quello abbiamo fatto nostra la partita, gestendo nel finale. È stata una partita sporca, fallosa e nervosa. Più simile a una di playoff che di regular season, ma vincerla in questo modo ci dà grande fiducia. Siamo soddisfatti per come è arrivata la vittoria, aldilà della qualità espressa, ma questa è una di quelle partite che aiuta a costruire il DNA di una squadra che vuole provare ad arrivare fino in fondo e vincere.”