Cantù chiude la regular season con una vittoria. Sacchetti: "Inizio partita allucinante"

L’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù vince l'ultima di regular season. Il match del PalaRadi contro la Ferraroni JuVi Cremona è finito 66 a 75 con una Cantù senza Roko Rogic e con pochi minuti giocati da Dario Hunt.

Cantù chiude la regular season con una vittoria. La cronaca

Esordio in panchina per coach Moretti, che deve fare a meno dell’ex Allen, mentre coach Sacchetti non ha a disposizione Rogic (trauma contusivo distorsivo alla spalla). L’avvio è di marca locale con Douvier in grande spolvero: nove punti per lui nei primi cinque minuti. È 9-5 per la JuVi, mentre per Cantù si vede il solito Baldi Rossi. Gioco da tre punti per Nikolic che si porta sul -1, ma Vincini e Pianegonda allungano (13-8). Reati per il +7, poi Berdini punge da fuori (15-11). I canturini sono in bolla e firmano un break di 0-7 che vale il 15-18 della prima sirena. Al 10’ basse

percentuali al tiro da entrambe le parti: 35,3% la JuVi e 38,9% Cantù.

La seconda frazione si apre con il 7-2 locale, ma l’Acqua S.Bernardo non ci sta con Berdini e Severini (23-25). Mano caldissima di Berdini che mette la sua terza tripla personale (23-28). È un buon momento per Cantù dall’arco, visto che anche Baldi Rossi timbra da fuori (23-31). Cantù alza definitivamente il ritmo e chiude all’intervallo sul 27-40, grazie a un parziale di 4-9. Al 20’ sono già in doppia cifra Severini e Baldi Rossi (10 punti a testa).

La musica non cambia a inizio del terzo periodo con i biancoblù che riescono a tenere a distanza i locali, spingendosi fino al +13 (37-50 con la bonba di Nikolic). La JuVi torna a macinare gioco e

fa suo un parziale di 9-4, che si traduce nel 46-54 della mezz’ora.

La quarta frazione si apre con il 6-0 in apertura della JuVi con le triple di Douvier e Milovanovic (52-54). Cantù caccia indietro i locali con Severini, che dice la sua dalla lunga distanza (52-57). Canturini in gas con un nuovo break di prepotenza: 5-12 (57-69). Colpo di coda dei cremonesi con la bomba di Fanti e il canestro di Vincini (62-69), ma Nikolic rimette i suoi sul +9. Sono i titoli di coda con Cantù che gestisce e vince per 66-75.

Il commento di coach Sacchetti

"Era difficile approcciare con la giusta intensità una partita come questa - le parole di coach Meo Sacchetti -. Però il nostro inizio di partita è stato veramente allucinante, alla luce

dei tanti palloni persi e delle occasioni lasciate agli avversari. Detto ciò, abbiamo giocato senza Rogic e con pochi minuti di Hunt. Adesso pensiamo alla seconda fase del campionato. Si tratta di un preambolo importante in vista dei playoff, da queste partite sapremo la vera posizione in cui andremo ad affrontare il vero campionato".

Foto credit: Pallacanestro Cantù