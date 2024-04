Cantù chiude la stagione regolare vincendo a Udine

L’Acqua San Bernardo Cantù archivia la stagione regolare battendo Udine 75-65 con una prova d’autorità. I biancoblù possono guardare con fiducia ai playoff, dove incontreranno Cividale nei quarti di finale.

Cannon segna i primi due punti della partita, dall’altra parte risponde Baldi Rossi. Equilibrio in avvio, con nessuna delle due squadre che è in

grado di prendere il largo. Udine prova a premere sull’acceleratore, ma è una tripla di Moraschini a consegnare il primo vantaggio all’Acqua

S.Bernardo. Monaldi impatta sulla sirena il 16-16. Moraschini e Nikolic spingono Cantù sul +5. I biancoblù continuano a premere e allungano ancora con Young e Cesana, toccando la doppia cifra di vantaggio. Il conto del massimo vantaggio arriva fino a +16, poi

Alibegovic sblocca Udine. Nel finale Cantù costruisce un altro mini- parziale e va al riposo avanti 40-25.

Gaspardo prova a ridurre il divario in avvio di secondo tempo e Udine torna sotto le dieci lunghezze di svantaggio. Bucarelli e Nikolic sbloccano Cantù. Grande equilibrio da lì in poi, con il vantaggio canturino che rimane stabile. Nel finale l’Acqua San Bernardo riallunga con Baldi Rossi, prima dell’ultimo canestro di Alibegovic, che fissa il punteggio sul 55-44.

Baldi Rossi è protagonista dell’avvio dell’ultimo parziale, con Cantù che tocca nuovamente il +15. I canturini possono permettersi di controllare gli ultimi tentativi di rientro di Udine e gestire il vantaggio fino alla sirena, che sancisce la vittoria dell’Acqua S.Bernardo per 78-65.

“È stata una partita che volevamo affrontare così, perché era l’ultima in casa davanti ai nostri tifosi prima dei playoff - ha deto coach Cagnardi - Avevamo il bisogno, più che dei due punti in classifica, di giocare una partita che desse continuità alle ultime settimane. Volevamo giocare una partita di squadra. Difensivamente, per una questione di fiducia, non potevamo permetterci di fare dei passi indietro e non li abbiamo fatti. Offensivamente mi aspettavo una partita molto tattica, infatti loro si sono presentati giocando a zona per quasi tutti i primi due quarti, per poi cambiare difesa nel secondo tempo. Eravamo pronti a giocare contro questo tatticismo, abbiamo cercato molto i vantaggi, muovendo la palla, entrando nei buchi della zona e abbiamo fatto anche qualche bel canestro di talento individuale. Il secondo tempo è stato un po’ difficile, loro non hanno mollato e opposto grande fisicità passando a uomo. Siamo contenti di questa partita”.