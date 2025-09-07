Cantù chiude l’avventura in Valtellina battendo Trento

Secondo successo per l’Acqua San Bernardo Cantù nella Valtellina Summer League: i brianzoli superano anche Trento al termine di una sfida equilibrata.

La partita chiudeva il ritiro estivo dei biancoblù, che faranno ora ritorno in città per la presentazione ufficiale di oggi in piazza Garibaldi alle 18:30.

La gara

Brienza conferma il quintetto che 24 ore fa ha battuto Cremona. Ci vuole qualche minuto per sbloccare il punteggio, poi è Bortolani a segnare i primi punti della gara. Trento però risponde subito e si mette al comando. Cantù cambia marcia con l’ingresso di un ispirato Bowden, già in doppia cifra dopo 10’, propizia insieme a Moraschini l’allungo che vale il 20-25 di fine primo quarto.

Sneed prova a lanciare una fuga canturina, ma Trento non si scompone e ricuce lo strappo con Jones e Jogela. È Aldridge a firmare il sorpasso dell’Aquila. Bowden e Gilyard tengono l’Acqua S.Bernardo in scia, ma il finale di quarto sorride ai bianconeri, che vanno all’intervallo in vantaggio 37-39.

Aldridge riparte con un’altra tripla, ma Cantù reagisce e con un grande parziale riesce a rimettersi al comando. I ritmi calano comprensibilmente con il passare dei minuti e nessuna delle due squadre riesce a prendere in mano la gara. Bowden continua a macinare canestri ed è lui a portare l’Acqua San Bernardo sul 56-58.

Grande equilibrio nella prima metà della frazione, con Cantù che risponde colpo su colpo ai tentativi di sorpasso di Trento, sfruttando un ottimo Okeke. L’Acqua S.Bernardo prova a indirizzare il finale con Sneed, che segna due canestri pesanti consecutivi. Trento prova a reagire, ma Gilyard infila la tripla del +8, che chiude ogni speranza di rimonta. Cantù può gestire le ultime azioni e si prende il successo con il punteggio di 79-70.

Il tabellino

AQUILA BASKET TRENTO – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 79 – 70 (20-25, 19-12, 17-21, 14-21)

Acqua S.Bernardo Cantù: Gilyard 9, Bowden 17, Moraschini 6, De Nicolao 1, Ballo 11, Bortolani 6, Ventura N.E., Sneed 10, Basile 9, Ring N.E., Viganò N.E., Acunzo N.E., Okeke 10.

Aquila Basket Trento: Steward 10, Jones 5, Niang 5, Jogela 7, Forray 4, Cattapan, Mawugbe 2, Aldridge 11, Jakimovski 10, Bayehe 11, Fall N.E., Bouza N.E., Hassan 5.

Il commento

“Il risultato conta sempre il giusto in questa fase della stagione, ma siamo ovviamente contenti della prestazione di oggi – ha detto coach Brienza – C’è stata una bella applicazione da parte dei ragazzi, che sono stati molto attenti in alcune situazioni che avevamo visto insieme dopo la partita con Cremona. La loro di vincere anche in contesti come questo ci fa solo che piacere. Torniamo dalla Valtellina con tante cose positive. Domani aspettiamo i nostri tifosi in piazza per la presentazione ufficiale e per salutarli per la prima volta. Poi da lunedì ricominceremo a lavorare a testa per essere pronti tra un mese a riaffrontare Trento nella prima di campionato”.