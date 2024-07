Cantù completa il roster italiano con Luca Posamai

Il parco italiani è completo: l'Acqua San Bernardo Pallacanestro Cantù ha prelevato a titolo temporaneo dall’Umana Reyer Venezia Luca Possamai.

Il nuovo acquisto

Nato a Venezia il 10 maggio 2001, Possamai è un centro dal grande impatto fisico grazie a un’altezza di 212 cm e un peso di 100 kg. Interpreta il suo ruolo nello stile più classico e tradizionale, dando il meglio nel cuore del pitturato e nella lotta a rimbalzo.

“Sono molto fiero e orgoglioso di poter entrare a far parte di una grande società come Cantù. – le prime parole da giocatore dell’Acqua San Bernardo di Luca Possamai – Non vedo l’ora di conoscere compagni e tifosi, e di iniziare questa stagione”.

“Luca è uno dei migliori prospetti italiani nel suo ruolo ed è un ragazzo che ha ancora margine di sviluppo. È giovane, ma ha già alle spalle tre

stagioni in A2 in cui è sempre cresciuto di anno in anno. – commenta coach Nicola Brienza – È un giocatore con delle caratteristiche fisiche e tecniche che vanno a completare il nostro reparto lunghi e che quindi potrà darci una grossa mano nell’arco della stagione”.

La carriera

Possamai entra giovanissimo nell’orbita dalla Reyer, con cui completa l’intera trafila del settore giovanile. Un percorso culminato con la

vittoria da protagonista della LBA Next Gen Cup nel 2020, ma in cui brillano anche due prestigiose partecipazioni allo Euroleague Next

Generation Tournament. Nella stagione 2020-21 Venezia gli offre il primo contratto da professionista portandolo nel roster della prima

squadra, esordendo durante l’anno in Serie A. Successivamente, si trasferisce in prestito a Chiusi, con cui inizia a conoscere il campionato di

A2. Venezia, che mantiene sempre il controllo del suo cartellino, sceglie di lasciarlo in Toscana anche per le due annate successive.

Nella prima cresce sia per minutaggio che per medie realizzative e di rimbalzi, guadagnandosi il ruolo di centro titolare nella stagione 2023-24. In quest’ultima, è autore di un ulteriore campionato in crescendo, terminato con una media nel girone salvezza di 7.8 punti e 6.1 rimbalzi a partita.

Possamai vanta anche una lunghissima esperienza con le nazionali giovanili e una convocazione con il Green Team azzurro nell’estate 2023.