Cantù continua a convincere: Sassari battuta

Dopo aver controllato per tutti i 40 minuti di gioco, l’Acqua San Bernardo Cantù vince anche contro Sassari e conferma così le prestazioni incoraggianti di questa preseason. Domenica 28 settembre al PalaFrancescucci di Casnate si tornerà in campo per l’ultima amichevole: contro Trieste per il Trofeo degli Angeli 2025.

La cronaca

Coach Brienza deve fare a meno di un febbricitante Moraschini. Basile e Ballo segnano i primi punti canturini di un avvio equilibrato. L’Acqua S.Bernardo prova a scappare affidandosi a Sneed e Bortolani, che portano il vantaggio a due possessi pieni. Sassari non segna più e Bowden, appena entrato, infila la tripla del +10. Zanelli e Mezzanotte sbloccano la Dinamo, che corre e torna a un solo possesso di distanza con Johnson. Il primo quarto termina 22-21.

De Nicolao segna una tripla che sembra scuotere Cantù, ma le percentuali si abbassano e l’Acqua S.Bernardo, pur restando sempre avanti, non riesce ad allungare in maniera convinta. Ajayi riporta i biancoblù a +6. Nei minuti finali gli uomini di coach Brienza consolidano il vantaggio, con Bowden e Ballo che sono i protagonisti del parziale che vale il 41-29 all’intervallo.

Sassari reagisce in avvio di secondo tempo e torna ad avere uno svantaggio in singola cifra, ma Bowden segna la tripla del nuovo +11. L’Acqua S.Bernardo perde ritmo in attacco e gli ospiti riescono a trovare con maggiore costanza il canestro. Nel finale è ancora Sassari a essere più precisa e sulla sirena Beliauskas segna la tripla del 57-52.

Okeke e Bortolani riportano immediatamente il vantaggio canturino in doppia cifra. È ancora Beliauskas a tenere in partita Sassari, ma l’Acqua S.Bernardo risponde con due triple firmate da De Nicolao e Ajayi. Cantù chiude gli spazi in difesa e mette al sicuro la vittoria. Finisce 77-66.

Il tabellino

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – DINAMO SASSARI 77 – 66 (22-21, 19-8, 16-23, 20-14)

Acqua S.Bernardo Cantù: Gilyard 2, Bowden 15, De Nicolao 10, Ballo 10, Bortolani 11, Sneed 13, Basile 3, Ajayi 9, Okeke 4, Lual N.E., Molteni N.E.