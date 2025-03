Cantù doma una combattiva Verona

L’Acqua S.Bernardo Cantù regola una combattiva Tezenis Verona davanti al pubblico del PalaFitLine. I biancoblù si prendono così due

punti fondamentali in vista del finale di campionato.

La gara

Verona prova a sorprendere i canturini con un avvio spumeggiante, ma McGee tiene l’Acqua S.Bernardo in scia. Copeland e Cannon permettono agli ospiti di restare in vantaggio. Cantù cerca di rientrare sfruttando l’impatto in uscita dalla panchina di Baldi Rossi e Moraschini, ma la Tezenis chiude avanti 18-22 il primo quarto.

L’Acqua S.Bernardo prova subito a chiudere il gap, ma ancora Copeland ricaccia indietro i biancoblù. Dopo un lungo inseguimento Cantù torna finalmente al comando della gara grazie a McGee e Riismaa. Nel finale Basile consolida il vantaggio. Le due squadre vanno rientrano così negli spogliatoi sul 38-33.

Copeland continua a segnare a raffica anche nei primi minuti del secondo tempo, ma Basile e Moraschini consentono a Cantù di rimanere in vantaggio. Sale il livello di intensità in campo. Cantù prova ad allungare in più occasioni, ma Verona risponde sempre. Nell’ultimo minuto Baldi Rossi e McGee sospingono Cantù fino al 56-49.

Verona pareggia immediatamente la contesa. Basile sblocca i suoi con una tripla, Baldi Rossi fa lo stesso e l’Acqua S.Bernardo trova un break importante. La Tezenis non si arrende e rimane sempre a -6. Riismaa inaugura l’ultimo minuto con un canestro che indirizza il finale. Verona ci prova fino all’ultimo, ma il divario ormai è troppo ampio.

Il commento

“Sono contento della vittoria - ha detto coach Nicola Brienza - È stata una partita, come immaginavo, estremamente maschia ed estremamente fisica. Come dicevo nella conferenza prepartita, loro hanno una fisicità e una intensità di altissimo livello. Sapevamo che avremmo dovuto giocare contro una squadra molto aggressiva. Abbiamo sbagliato un paio di cose nei primi 5-6 minuti, in cui comunque Copeland ha fatto alcuni canestri di grandissima qualità, mentre noi siamo stati poco efficaci sul pick and roll di Cannon. Da lì in poi abbiamo fatto, secondo me, una partita difensiva eccellente. Siamo stati molto bravi dietro a togliere i riferimenti. In particolare, cito la difesa di Riismaa su Copeland, ma tutti i ragazzi sono stati bravissimi a stare sul pezzo, levando a Verona le principali peculiarità offensive. Sapevamo che sarebbe stata una sfida difficile e quindi sono davvero soddisfatto di questa vittoria, per proseguire nel nostro percorso”.

Il tabellino

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – TEZENIS VERONA 81 – 76 (18-22, 20-11, 18-16, 25-27)

Acqua S.Bernardo Cantù: Valentini 9, Baldi Rossi 9, Moraschini 12, De Nicolao N.E., Piccoli , Moscatelli N.E., Basile 14, Riismaa 11, McGee 21, Possamai 2, Viganò N.E., Okeke 3.

Tezenis Verona: Copeland 18, Cannon 17, Gazzotti 6, Pittana N.E., Faggian 10, Airhienbuwa, Palumbo 8, Virginio 2, Penna 9, Udom 6,

Bartoli N.E.

Arbitri: Barbiero, Wassermann, Agnese.

Spettatori: 3248