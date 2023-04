È già vigilia per l’Acqua San Bernardo Pallacanestro Cantù che dopo la sofferta vittoria contro Pistoia si appresta ad affrontare il suo recente passato nella seconda giornata del girone Giallo: al PalaFitLine di Desio domani sera, sabato 8 aprile 2023 alle 20.30, arriva la Tramec Cento.

Cantù domani sera ospita Cento e vuole la rivincita. Sacchetti: "La chiave della partita sarà la difesa"

Una partita che cela dietro di sé un’enorme voglia di rivalsa dei canturini che proprio per mano della Tramec erano usciti dai giochi alle final four di Coppa Italia, competizione organizzata tra l’altro dalla società biancoblù. Quella volta Cento fu trainata da un’ottima prestazione di Giovanni Tomassini e giocò una partita quasi perfetta vincendo meritatamente il confronto ed eliminando Cantù, che però ora spera di aver preso le misure alla formazione allenata da Matteo Mecacci.

"Tomassini e i due americani sono i giocatori più importanti a livello realizzativo – ha spiegato coach Meo Sacchetti durante la conferenza di presentazione della gara – A Pistoia abbiamo giocato un secondo tempo importante in difesa che ci ha permesso di limitare i loro giocatori. Bisognerà continuare su questa strada anche con Cento".

Cantù si presenta alla sfida con la rosa al completo, ma non vale la stessa cosa per Cento che ha perso per infortunio al bicipite femorale Daniele Toscano e che dovrà gestire Yankiel Moreno alle prese con una contrattura.

La chiave della gara

"La chiave della partita sarà sicuramente la difesa, – ha continuato Sacchetti – dovremo mettere in campo una difesa migliore contro i loro tiratori. Non lo abbiamo fatto in Coppa Italia, poi loro sono stati bravi, ma non possiamo lasciargli troppo spazio perché sono giocatori che se poi prendono il ritmo sono difficili da fermare".

Torna dunque alla mente la partita di Coppa Italia, al termine della quale Sacchetti aveva commentato: "Queste sono partite con tensione, i giocatori devono abituarsi a giocarle". E la gara con Pistoia ha sicuramente dato una prima risposta riguardo al percorso di crescita chiesto e voluto dal coach. Un percorso di preparazione ai play-off.

"La partita di Pistoia l’abbiamo vinta con molta intensità non facendo mai canestro nel primo tempo perciò alla fine lo spirito è stato quello giusto. Adesso vediamo con le prossime partite. Non mi aspetto un atteggiamento diverso. Poi il canestro si può fare o non si può fare, ma l’atteggiamento è la cosa più importante su queste partite e sui play-off".

La prima giornata del girone Giallo, inoltre, ha raccontato anche un altro particolare aspetto: tutte e tre le squadre provenienti dal girone Verde hanno trionfato fuori casa contro le squadre del girone Rosso. Una coincidenza che ha suscitato curiosità, ma che per Sacchetti rimane appunto tale.

"Abbiamo fatto la prima giornata, è presto per giudicare la vittoria completa del girone Verde – ha commentato – Sia noi che Cremona abbiamo vinto due partite combattute. Tranne Treviglio che ha vinto meglio, le altre due partite si sono risolte alla fine perciò è presto per dare questi giudizi, servono ancora un paio di partite".

Un appello ai tifosi

E, infine, oggi si disputerà la prima gara casalinga del girone Giallo per Cantù e coach Sacchetti è sicuro del solito apporto che daranno i tifosi.