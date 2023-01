Tempo di tornare al PalaFitLineDesio per la Pallacanestro Cantù che questa domenica, il 29 gennaio 2023, incontrerà alle 18 l'Ucc Assigeco Piacenza per provare quantomeno a mantenere il distacco di 4 punti dalla diretta inseguitrice, la Vanoli Cremona che sarà impegnata in casa contro Torino.

Cantù domenica affronta Piacenza in casa, Oldoini: "Squadra temibile, capace di trovare canestri di alto livello"

All'andata lo scontro tra l'Acqua San Bernardo Cantù e Piacenza era forse stato lo scenario della prestazione più convincente degli uomini di coach Meo Sacchetti. Ma al ritorno non bisognerà abbassare la guardia, sarebbe un errore banale da commettere. All’andata Cantù si impose al PalaBanca per 67-87 con un primo tempo da urlo (27-52 all’intervallo). Per coach Sacchetti andò in doppia cifra l’intero quintetto titolare con il picco di 21 punti messi a segno da Lorenzo Bucarelli (4/4 da due, 4/6 da tre e 1/1 ai liberi più 11 rimbalzi e quattro assist per 32 di valutazione).

Sempre in casa Cantù dovrebbero essere tutti a disposizione, anche Filippo Baldi Rossi. Mentre i biancorossi si presentano alla sfida senza il play classe ’94 Gherardo Sabatini, operato proprio in questi giorni al piede destro e con uno storico recente di tre sconfitte su tre contro la Reale Mutua Torino, la Stella Azzurra Roma e l'Urania Milano.

Nonostante ciò i piacentini vantano diverse individualità importanti, a cominciare dalla guardia del ’97 Cameron McGusty (20,9 punti di media a partita). McGusty è il miglior giocatore dei due raggruppamenti di Serie A2 per media punti ed è il migliore del Girone Verde per punti totali (335). Il centro statunitense Brady Skeens (classe ’95) domina invece in diverse graduatorie di Serie A2, risultando il migliore dei due Gironi, Verde e Rosso, per media minuti (35,6), media rimbalzi (12,2) e totale valutazione (379).

Da segnalare anche l’ala grande del ’90 Davide Pascolo (10,4 punti di media più 5,5 rimbalzi), il play/guardia del ’97 Luca Cesana (10,8) e l’ala del 2000 Federico Miaschi (10,3). Per sostituire Sabatini il Club biancorosso ha messo sotto contratto il play/guardia italo-svizzero Marco Portannese, classe ’89 nella scorsa stagione a Milano sponda Urania.

Le parole del vice Oldoini