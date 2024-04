Cantù e Cermenate devono vincere per restare in corsa per i playoff

Si apre questa sera il penultimo turno della seconda fase del campionato di serie C maschile.

La corsa per i playoff

Lanciata la volata nel girone Silver Ovest per l'ultimo posto utile per accedere ai playoff con ben tre squadre in lizza e due di queste sono la Virtus Cermenate e il Gorla Cantù appaiate a quota 14 con la Sanmaurense Pavia. Cantù scenderà in campo domani sabato 28 in casa dove ospiterà gli Aironi Robbio per vendicare il ko dell'andata, rialzarsi dopo le ultime due sconfitte e soprattutto tornare a quel successo che l'avvicinerebbe al traguardo playoff. Posticipo domenicale molto tosto invece per la Virtus Cermenate chiamata a fare il colpo dopo due sconfitte di fila, sul campo della capolista Opera che però ha già staccato il pass per i playoff. Nel frattempo la Sanmaurense giocherà in casa contro Varedo.

Il cartellone del 3° turno ritorno del girone Silver Ovest

Sabato 27 aprile ore 17 Sanmaurense-Varedo, Settimo-Novate, ore 21 Gorla Cantù-Aironi Robbio; domenica 28 ore 18 Delta Line Opera-Virtus Cermenate.

La classifica del girone Silver Ovest

Delta Line Opera 20; Gorla Cantù, Virtus Cermenate, Sanmaurense Pavia 14; Aironi Robbio, Novate 10; Settimo 8; Varedo 6.

Spostandoci nel girone Bronze Ovest il Rovello Porro dopo essersi assicurato con due turni d'anticipo l'accesso ai playout, tornerà in campo domenica in casa dove ospiterà il Vigevano per provare ad agganciarlo a quota 14 punti.

Il cartellone 3° turno ritorno del girone Bronze Ovest

Venerdì 26 aprile Virtus Luino-Tromello, sabato 27 Cerro-Cusano, Corsico-Venegono, domenica 28 ore 17 Rovello-Vigevano.

La classifica del girone Bronze Ovest

Cerro 22, Venegono 20; Vigevano 14; Rovello, 12; Luino, Tromello 10; Cusano 4; Corsico 2.