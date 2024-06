Cantù e Cucciago nell'élite del basket giovanile lombardo 2024/25

La provincia di Como è rappresentata da due società brianzole nel basket giovanile, la Pallacanestro Cantù presente tra gli Under17 e gli Under15 Eccellenza e i Cucciago Bulls che daranno presenti tra gli Under15 Eccellenza e gli Under14 Gold.

Nell’élite del basket giovanile

Il comitato Fip di Regionale Lombardia ha pubblicato l’elenco delle società aventi diritto all’iscrizione ai campionati giovanili maschili 2024/25 per le categorie Under 17 e Under 15 Eccellenza e Under 14 Gold, in funzione delle regole deliberate dal Consiglio Regionale. Scelte, appunto Cantù e Cucciago.

Aventi diritto Under17 Eccellenza 2024/25

1 1° CLASS. U15 ECC M OLIMPIA MILANO

2 2° CLASS. U15 ECC M PALL. CANTU'

3 3° CLASS. U15 ECC M ROBUR ET FIDES VARESE

4 4° CLASS. U15 ECC M LUSSANA BERGAMO

5 5° CLASS. U15 ECC M ABA LEGNANO

6 6° CLASS. U15 ECC M PALL. CERNUSCO

7 7° CLASS. U15 ECC M AYERS ROCK GALLARATE

8 8° CLASS. U15 ECC M GAMMA SEGRATE

9 9° CLASS. U15 ECC M PALL. BERNAREGGIO

10 10° CLASS. U15 ECC M POL. CALUSCHESE

11 11° CLASS. U15 ECC M HERE YOU CAN

12 12° CLASS. U15 ECC M URANIA MILANO

13 13° CLASS. U15 ECC M BASKET COSTA MASNAGA

14 14° CLASS. U15 ECC M JUNIOR BASKET VIGEVANO

15 1° CLASS. U15 GOLD M AURORA DESIO

16 2° CLASS. U15 GOLD M BLU BASKET TREVIGLIO

17 SERIE A PALL VARESE

18 SERIE A VANOLI CREMONA

19 SERIE A PALL . BRESCIA

Aventi diritto Under15 Eccellenza 2024/25

1 1° CLASS. U14 ELITE M OLIMPIA MILANO

2 2° CLASS. U14 ELITE M ABA LEGNANO

3 3° CLASS. U14 ELITE M AYERS ROCK GALLARATE

4 4° CLASS. U14 ELITE M ROBUR ET FIDES VARESE

5 5° CLASS. U14 ELITE M URANIA MILANO

6 6° CLASS. U14 ELITE M PALL. BRESCIA

7 7° CLASS. U14 ELITE M PALL. CANTU'

8 8° CLASS. U14 ELITE M LUSSANA BERGAMO

9 9° CLASS. U14 ELITE M AURORA DESIO

10 10° CLASS. U14 ELITE M PALL. CERNUSCO

11 11° CLASS. U14 ELITE M VIRTUS LUINO

12 12° CLASS. U14 ELITE M DRAGHI GORLAZY

13 13° CLASS. U14 ELITE M MILANOTRE

14 14° CLASS. U14 ELITE M CUCCIAGO BULLS

15 1° CLASS. U14 GOLD M BLU BASKET TREVIGLIO

16 2° CLASS. U14 GOLD M NUOVA ARGENTIA GORGONZOLA

Aventi diritto Under14 Gold 2024/25

1 1° CLASS. U13 GOLD M OLIMPIA MILANO

2 2° CLASS. U13 GOLD M ABA LEGNANO

3 3° CLASS. U13 GOLD M ROBUR ET FIDES VARESE

4 4° CLASS. U13 GOLD M PALL. LISSONE

5 5° CLASS. U13 GOLD M AURORA DESIO

6 6° CLASS. U13 GOLD M URANIA MILANO

7 7° CLASS. U13 GOLD M MILANOTRE

8 8° CLASS. U13 GOLD M CUCCIAGO BULLS

9 9° CLASS. U13 GOLD M PALL. ORZINUOVI

10 10° CLASS. U13 GOLD M HUB DEL SEMPIONE

11 11° CLASS. U13 GOLD M ASA CINISELLO

12 12° CLASS. U13 GOLD M SOCIALOSA MILANO

13 13° CLASS. U13 GOLD M BASKET PEDRENGO

14 14° CLASS. U13 GOLD M LUSSANA BERGAMO

15 15° CLASS. U13 GOLD M BASKET LODI

16 16° CLASS. U13 GOLD M BASKET SEREGNO