Cantù e Cucciago uniche rappresentanti in Eccellenza 2025-26

Pallacanestro giovanile

Verso la nuova stagione cestistica: ecco le squadre nostrane nei principali campionati lombardi

Sono solo due le compagini che rappresenteranno la provincia Lombardia nel campionato 2025-2026 in Eccellenza.

Verso un nuovo anno di cestisti

Il comitato regionale Fip Lombardia ha pubblicato gli elenchi delle squadre aventi diritto a iscriversi ai campionati di basket 2025/26 per le categorie Under 17 e Under 15 Eccellenza maschile 2025-26 e per le categorie Under 19, Under 17, Under 15 e Under 14 Gold maschili 2025-26. Per la verità il dato che emerge è che sono poche le squadre lariane che hanno acquisito questo diritto. In Eccellenza, infatti, figurano solo Pallacanestro Cantù in Under17 e Cucciago Bulls in Under15. Per quanto riguarda i tornei Gold per ora figurano solo Virtus Cermenate tra gli Under19, i Cucciago Bulls tra gli Under17, Cantù tra gli Under15, Cantù e Comense tra gli Under14.

Aventi diritto in Under17 Eccellenza

1 SERIE A PALL BRESCIA 050925

2 SERIE A OLIMPIA MILANO 000107

3 SERIE A PALL. VARESE 000108

4 SERIE A VANOLI CREMONA 012522

5 SERIE A PALL. CANTU' 000105

6 2° U17 ECC M BLU OROBICA 050000

7 3° U15 ECC M ROBUR VARESE 000109

8 4° U15 ECC M AYERS ROCK GALLARATE 039055

9 5° U15 ECC M AURORA DESIO 035353

10 6° U15 ECC M POL. MA.GO 055894

11 7° U15 ECC M BLU BASKET TREVIGLIO 055758

12 10° U15 ECC M VIRTUS LUINO 025656

13 11° U15 ECC M URANIA MILANO 000602

14 12° U15 ECC M ABA LEGNANO 052146

15 1° U15 REG M SOCIAL OSA MILANO 000321

16 2° U15 REG M BASKET SEREGNO 012575

Aventi diritto in Under15 Eccellenza

1 -1° U14 GOLD M OLIMPIA MILANO 000107

2- 2° U14 GOLD M URANIA MILANO 000602

3- 3° U14 GOLD M ABA LEGNANO 052146

4- 4° U14 GOLD M HUB DEL SEMPIONE 055674

5- 5° U14 GOLD M BLU OROBICA 050000

6 - 6° U14 GOLD M AURORA DESIO 035353

7 - 7° U14 GOLD M MILANO3 BASKET 017132

8 - 8° U14 GOLD M ROBUR VARESE 000109

9 - 9° U14 GOLD M PALL. ORZINUOVI 014115

10- 10° U14 GOLD M BASKET PEDRENGO 054619

11- 11° U14 GOLD M CUCCIAGO BULLS 054978

12- 12° U14 GOLD M FUTURE BASKET LODIGIANO 056136

13- 1° U14 REG M TIGERS MILANO 051538

+ 3 wild card