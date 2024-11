Cantù festeggia ad Halloween: Palmi battuta 3-1

La Campi Reali Cantù si impone per 3-1 sulla OmiFer Palmi al termine di quasi due ore di gioco. Mattatore e MVP della serata Marco Novello, a quota 34 punti con il 59% in attacco. Da segnalare anche i 13 muri (4 Novello, 3 a testa per Cottarelli e Bragatto), che sono risultati decisivi soprattutto nel terzo set.

La partita

Coach Alessandro Mattiroli schiera Francesco Cottarelli al palleggio, Marco Novello opposto, Andrea Galliani e Nicola Tiozzo schiacciatori, Nicola Candeli e Marco Bragatto centrali, e Luca Butti libero. Coach Andrea Radici risponde con Gabriele Mariani in cabina di regia, Lorenzo Sala opposto, Francesco Corrado e Felipe Benavidez in banda, Graziano Maccarone e Carmelo Gitto al centro, e Francesco Donati libero.

A inizio primo set la Campi Reali prova a scappare via (5-2), ma la OmiFer impatta a quota 8 con un muro di Gitto su Candeli. Cantù prova a tornare avanti (10-8), ma Sala sale in cattedra e ribalta tutto (10-12). Novello pareggia a quota 14, ma Benavidez riporta i suoi a +2, e Coach Mattiroli vuole parlarci su (15-17). Una pipe di Corrado porta Palmi a +3 (16- 19), ma il turno al servizio di Martinelli rimette tutto in parità a quota 22. Corrado mette a terra di nuovo una pipe, Sala piazza un attacco mani-fuori sul muro consegnando il primo set point ai suoi, e Coach Mattiroli ferma tutto (22-24). Chiude un muro di Gitto su Tiozzo (23-25).

Nel secondo set la OmiFer non perde il ritmo e si lancia subito avanti (4-6), ma Novello non ci sta e impatta a quota 8. Un ace di Corrado riporta avanti Palmi (11-13), ma uno scatenato Novello ribalta di nuovo tutto (14-13). La Campi Reali continua a schiacciare sull'acceleratore, e Coach Radici vuole parlarci su (18-15). Cantù non perde il ritmo (20-15), ed è lo strappo decisivo. Ai canturini basta gestire il cambiopalla per chiudere con Novello alla prima occasione (25-19).

A inizio terzo set la Campi Reali prova a scappare subito, e Coach Radici ferma tutto (6-2). La OmiFer sembra scuotersi (6-4), ma Novello non si ferma più e Cantù allunga (13-5, parziale di 6-0 su turno al servizio di Cottarelli). Sala martella dai nove metri, mette in difficoltà la ricezione canturina, e Coach Mattiroli vuole parlarci su (13-9). L'opposto calabrese continua a picchiare forte da zona 1, e la lascia con Palmi vicinissima ai canturini (13-11). Candeli ricambia il favore all'avversario, e riporta avanti i lombardi (18-12). Novello non vuole essere da meno dei compagni, e piazza l'ace del +7 (20-13). E' lo strappo decisivo: i calabresi provano a rosicchiare qualche punto (20-15), ma Corrado chiude tutto attaccando in rete la pipe (25-17).

A inizio quarto set la Campi Reali prende due punti di vantaggio grazie a due errori in attacco degli avversari (4-2). La OmiFer non riesce a trovare il bandolo della matassa, e Coach Radici vuole parlarci su (10-5). Cantù, però, non perde il ritmo, e il coach ospite chiama il suo secondo time-out (17-10). I canturini tengono il piede ben schiacciato sull'acceleratore, e allungano ancora (21-11). Ormai i giochi sono fatti, ed è Candeli a mettere a terra l'attacco della vittoria (25-15).

Il commento

"Per quello che è il nostro obiettivo stagionale, questa partita era molto importante - ha detto coach Alessandro Mattiroli a fine partita - Sicuramente sentivamo la tensione, e qualche scherzetto ce l'ha giocato nel primo set. Però l'applauso che devo fare ai ragazzi oggi è che hanno applicato gli obiettivi tecnici che avevo chiesto, anche nel primo set che abbiamo perso. Questa è una cosa positiva, e sono contento della gestione della gara sia a livello emotivo che tecnico. Ci sono tante cose su cui dobbiamo lavorare, ma quello che gli ho chiesto me l'hanno dato".

Il tabellino

CAMPI REALI CANTU' 3

OMIFER PALMI 1

(23-25, 25-19, 25-17, 25-15)

CAMPI REALI CANTU': Cottarelli 3, Novello 34, Galliani 8, Tiozzo 15, Candeli 8, Bragatto 4, Butti (L1), Martinelli, Caletti. NE: Quagliozzi, Bacco, Cormio,

Marzorati, Corti (L2). All: Mattiroli, 2° All: Zingoni (battute vincenti 3, battute sbagliate 9, muri 13).

OMIFER PALMI: Mariani, Sala 19, Corrado 18, Benavidez 12, Maccarone 3, Gitto 4, (L1), Sperotto 1, Lawrence, Carbone, Guastamacchia 1, Prosperi Turri

(L2). N.E.: Iovieno, Concolino. All: Radici, 2° All: Arlotta (battute vincenti 3, battute sbagliate 10, muri 5).

Arbitri: Antonio Giovanni Marigliano (Torino) e Antonio Mazzarà (Milano)

Addetto al videocheck: Tecla Veronica Di Gaetano