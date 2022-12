Grande successo per la terza tappa del Cantù for You, il tradizionale tour di Pallacanestro Cantù tra le società sportive del territorio.

Cantù for You: grande festa a Cermenate

Ieri sera una delegazione della serie A2 ha incontrato la Virtus Cermenate. Presenti i centri Dario Hunt e Giovanni Pini, che si sono allenati con i piccoli atleti e si sono resi disponibili per foto, autografi e consigli. La formula di Cantù for You prevede che le società aderenti al progetto possano poi assistere a una partita casalinga dell’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù al PalaFitLine di Desio, usufruendo di una tariffa agevolata e di un settore dedicato. Nella fattispecie, i tesserati e gli accompagnatori della Virtus Cermenate parteciperanno al big match dell’8 gennaio alle 17 tra Cantù e Vanoli Cremona. Le società interessate ad aderire a Cantù for You, possono contattare l’Ufficio Comunicazione del Club ai seguenti indirizzi e-mail: comunicazione@pallacanestrocantu.com e social@pallacanestrocantu.com.