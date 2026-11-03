Cantù gioca a viso aperto ma non basta contro l’Olimpia

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La sesta giornata di LBA Serie A SisalClub 2026/2027 vede Milano battere Cantù al PalaDesio con il risultato finale di 82-95.

La gara

La tripla di Tonut apre la gara, Cantù risponde con Gravett e Brown, trovando il primo vantaggio. Il parziale dell’Acqua S.Bernardo, guidato da Gravett, vale il 10-3: Milano usa il primo timeout e con Cole e Burnell si riporta in parità. Un altro break dei padroni di casa lancia a +7 i biancoblù, ma anche questa volta Milano risponde. Sul 17-17 è Coach Vitucci a chiedere il timeout: Moretti segna sei punti in chiusura di periodo, Cantù conduce 27-23 a fine primo quarto.

L’Acqua S.Bernardo approccia bene anche la seconda frazione e va a +8, nuovo massimo vantaggio, con i tiri liberi di Flagg. Ricci e Flaccadori avvicinano nuovamente Milano sul 31-27. Gli ospiti si affidano a Bolmaro e Ricci: due triple del capitano degli ospiti consentono alla squadra di Poeta di trovare il vantaggio per 37-38. Il finale di primo tempo è favorevole a Milano, che allunga con Flaccadori. Cantù resta in scia con Moretti e Olisevicius, ma all’intervallo è la squadra di Poeta a essere avanti 47-51.

L’equilibrio visto nel primo tempo persiste anche in avvio di terzo quarto: Cantù cerca Olisevicius, Milano si affida all’atletismo di Moses Wright e al 25’ è 56-60. Dopodiché Flagg e Moraschini chiudono il gap, Okeke resiste sotto canestro dopo un primo contatto e segna il 62-60: timeout chiesto da Coach Poeta. La parte conclusiva del terzo periodo vede Milano mettere la testa avanti: la tripla di Bolmaro fissa il punteggio sul 64-72.

Milano conserva il vantaggio accumulato nei primi minuti di quarto quarto e allunga oltre la doppia cifra con la tripla di Guduric. Moraschini segna dall’arco, Thompson alza la parabola per il nuovo +11. I liberi di Okeke portano la gara sul 74-83, anche Wright fa due su due poco dopo per il 76-86. Nel finale Milano trova ancora il canestro con Wright, Guduric e Cole, mentre Brown schiaccia su alzata di Gravett: gli ospiti vincono 82-95.

I commenti

“Riguardo il mercato invece ribadisco quanto comunicato dalla società una settimana fa circa: la disponibilità della proprietà, qualora ci dovessero essere delle opportunità, a intervenire – ha dichiarato il General Manager Simone Giofrè – Qualora, perché in questo momento è difficilissimo trovare dei giocatori che facciano al caso nostro, ovvero una situazione migliorativa. Lo dico perché vorremmo evitare un’altra settimana in cui si parla solo di mercato: è qualcosa che non fa bene alla squadra, che ha bisogno di compattarsi, come ha fatto oggi con grande carattere”. “A fronte dell’improvvisa defezione dell’ultima ora abbiamo dovuto ripensare e rivedere cosa fare e soprattutto chiedere una prova di carattere, di reazione e di forte volontà, oltreché di mettere in campo tutto quello che era nelle nostre possibilità – ha aggiunto coach Francesco Vitucci – Cose che, secondo me, i miei hanno fatto. Chiaramente nel secondo tempo abbiamo fatto un po’ più di fatica dal punto di vista offensivo e, contestualmente, loro ci hanno attaccato uno contro uno con la loro taglia e un tasso di talento importante. Ciò che contava era sicuramente una risposta sul campo, di carattere, di una squadra che volesse dimostrare in campo di fare il possibile per uscirne insieme. Poi il risultato ha premiato la squadra evidentemente più attrezzata e più forte, contro la quale sarebbero serviti quaranta minuti veramente perfetti”.

Il tabellino

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – OLIMPIA MILANO 82-95 (27-23, 20-28, 17-21, 18-23)

Acqua S.Bernardo Cantù: Flagg 17, Gravett 10, Okeke 6, Moraschini 10, Parravicini N.E., Miles N.E., Brown 9, Grazulis 2, Moretti 16, Udom, Olisevicius 12, Molteni. Allenatore: Vitucci.

Olimpia Milano: Burnell 3, Cole 14, Wright 8, Diop 7, Tonut 5, Bolmaro 14, Thompson 10, Ricci 10, Flaccadori 5, Hall 7, Guduric 12, Akele. Allenatore: Poeta.

Arbitri: Michele Rossi, Martino Galasso, Luca Attard

Spettatori: 4410