È Stefan Nikolic l’MVP del mese di dicembre 2022 del Girone Verde di serie A2 con più di 350 voti dei fan LNP.

Cantù, il miglior giocatore del mese di dicembre è il tuo Nikolic

L’ala serbo-italiana del ’97 è a oggi il giocatore più utilizzato da coach Meo Sacchetti con 30,4 minuti di media a partita. Nikolic è il miglior marcatore dei biancoblù con 16,5 punti di media a partita (64,4% da due e 81% ai liberi), oltre a 5,4 rimbalzi.

Nel mese di dicembre il numero 11 dell’Acqua S. Bernardo Pallacanestro Cantù è andato in doppia cifra a punti in quattro gare su cinque, con il top raggiunto nella sfida in casa della Reale Mutua Torino (27 punti) e in quella con la JuVi Cremona quando firmò una “doppia-doppia” da 21 punti e 10 rimbalzi.

Nelle classifiche generali del Girone Verde il giocatore canturino è quinto per punti totali (214), quarto nelle percentuali al tiro da due (64,4) e quarto nel totale valutazione (227).