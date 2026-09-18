Cantù ingaggia Davide Moretti

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù ha ingaggiato Davide Moretti, esterno di 191 cm per 81 kg, nato a Bologna il 25 marzo 1998, il quale completerà il roster biancoblù in vista della stagione in LBA SisalClub 2026-27.

Chi è Moretti

Moretti è cresciuto nei vivai di Stella Azzurra Roma e Pistoia, con cui ha esordito in LBA a soli sedici anni. Nel 2015 sceglie di trasferirsi in A2 a Treviso, dove, nel 2016-17, vince il premio di Miglior Under 22 del campionato. L’anno successivo lascia l’Italia per approdare in NCAA. Rimane per tre anni alla Texas Tech University, con cui, nel 2019, diventa il primo italiano a giocare una finale della March Madness, segnando in quell’occasione 15 punti.

Nel 2020 torna in Italia, firmando con Milano, con cui vince Supercoppa e Coppa Italia ed esordisce in Eurolega. L’anno successivo viene ceduto in prestito a Pesaro. Alla VL vive due stagioni da grande protagonista, trascinando la squadra a due qualificazioni ai playoff e chiudendo la seconda annata con una media di 11.7 punti a partita. Un bottino che cresce ulteriormente nella stagione successiva, vissuta a Varese, fino a raggiungere i 12.1 punti di media. Arriva così il passaggio a un altro top team come Venezia, con cui si misura anche in EuroCup. Nella scorsa stagione ha difeso i colori di Trieste, chiudendo l’annata con 4.1 punti di media. Nella sua carriera, Moretti vanta una lunga esperienza nelle Nazionali giovanili e due presenze ufficiali con la Nazionale maggiore.

Le dichiarazioni

«Sono molto contento di essere a Cantù e di aver ricevuto questa opportunità – ha dichiarato Moretti – Non vedo l’ora di iniziare e poter mettere a disposizione della squadra la mia energia e la mia esperienza».

E il Gm Simone Giofré ha aggiunto: