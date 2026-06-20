Cantù ingaggia Semaj Rakim Christon

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica di aver sottoscritto un accordo con l’atleta Semaj Rakim Christon.

Il profilo

Nato a Cincinnati, Ohio, il 1° novembre 1992, è un playmaker di 191 cm e 86 kg. Il suo talento offensivo, dimostrato da 9 stagioni consecutive in doppia cifra di media, lo porta a essere un temibile scorer. Con l’Acqua S.Bernardo, Christon giocherà la sua sesta stagione in LBA.

Il commento

«Semaj è un giocatore il cui pedigree non ha bisogno di presentazioni – ha dichiarato il Gm Simone Giofré – Oltre alle caratteristiche tecniche che tutti conoscono, siamo stati colpiti dal suo grande entusiasmo nei confronti del nostro interesse e dal suo desiderio di giocare per Cantù. Siamo certi che potrà dare un importante contributo alla nuova squadra che sta iniziando a formarsi».

La carriera

Dopo una brillante carriera collegiale a Xavier, chiusa con un ultimo anno da 17.1 punti di media, si dichiara eleggibile per il Draft NBA 2014, venendo selezionato dai Miami Heat con la 55ª scelta. I suoi diritti vengono scambiati prima con Charlotte e poi con Oklahoma, che lo lascia nella franchigia affiliata dell’allora Development League, dove mette insieme una stagione da 18.6 punti e 5.7 assist. Nell’estate 2015 arriva la prima esperienza oltreoceano, grazie alla firma con Pesaro. All’esordio in LBA brilla subito con una media finale di 14.3 punti, guadagnandosi un posto nel roster degli Oklahoma City Thunder per la stagione 2016-17, in cui colleziona 64 presenze ufficiali in NBA.

Nell’annata successiva si divide tra Guangzhou Lions, in Cina, e Santeros de Aguada, a Porto Rico, con medie realizzative rispettivamente da 25.7 e 18.7 punti. Nel 2018 si sposta all’Hapoel Beer Shiva; i 18.8 punti segnati in Winner League valgono le attenzioni dei francesi di Limoges, con cui debutta in EuroCup segnando oltre 17 punti a partita. A gennaio arriva così il trasferimento al Baskonia, dove sfiora la doppia cifra di media anche nelle 9 apparizioni in Eurolega e vince il campionato spagnolo.

Nel 2020-21 è in Turchia al Tofas (12.4 punti di media), mentre l’anno successivo firma con Ulm. In Germania, oltre all’ennesimo campionato oltre la doppia cifra di media, si distingue per una EuroCup da 17.4 punti e 6.6 assist a partita, guadagnandosi un posto nel secondo quintetto ideale della competizione. Nel 2022 arriva la prima di tre stagioni consecutive in Italia, trascorse a Tortona, Brescia e poi un’ultima a metà tra Pistoia e Cremona, chiudendo rispettivamente i campionati con 16.4, 11.1 e 12.6 punti di media. Inizia l’ultima stagione all’Elitzur Natanya, ma a novembre firma con Udine, con cui chiude con 14.1 punti e 5.2 assist di media in LBA.